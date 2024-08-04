柔佛州议员病逝 促成安华任内第十场补选

（新山综合讯）柔佛州议会议长卜艾已通知选举委员会，病逝的州议员莎丽法的居銮马哥打州议席悬空，须举行补选。这是首相安华政府2022年11月上台后的第十场补选。

卜艾星期天（8月4日）在脸书贴文说，相关通知送交选委会后，将由选委会采取下一步行动。

选委会秘书依克马鲁丁星期天晚间发文告说，选委会已接获柔佛州议长的正式通知，并将在下星期二（13日）召开特别会议讨论，并宣布马哥打州选区的补选日期。

由于本届柔佛州政府剩余任期超过两年，因此根据条例，选委会必须在接获通知后60天内举行补选。



马哥打州选区的补选也是柔佛州2022年3月州选举以来的第三场补选。



63岁的莎丽法上星期三（7月31日）因呼吸困难被送入居銮中央医院加护病房，过后一度传出情况危急，但家属否认。莎丽法上星期五（2日）在居銮中央医院逝世。



莎丽法1993年开始担任居銮巫统妇女组主席，并在2018年至2022年担任本那哇区州议员。她在2022年3月的柔佛州选举当选马哥打区州议员。



原任国内贸易及生活费部长的沙拉胡丁去年7月23日逝世后，柔佛州在去年9月9日同时为他担任议员的柔佛埔莱区国会议席和新邦二南区州议席举行补选。两场补选最终都由沙拉胡丁所属的国家诚信党候选人胜出。