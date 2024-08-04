撤安华社媒贴文非Meta新加坡总部决定

（古来综合讯）马来西亚首相安华多则悼念哈马斯领导人哈尼亚的贴文遭社媒巨头Meta删除后，通讯部副部长张念群说，这并非Meta新加坡总部的决定。

张念群也是民主行动党柔佛古来区州议员。她星期天出席选区活动后受询时说，根据通讯部收集到的信息，撤下安华贴文并非Meta新加坡总部的决定，通讯部还在等Meta的解释。“我们至今仍不确定为何相关帖文被撤下，我们还在等候解释。”

哈尼亚上星期三（7月31日）在伊朗首都德黑兰遇刺身亡后，安华随即发布多则悼念及谴责以色列行凶的贴文。首相办公室同日较迟时候发文告说，安华脸书与Instagram有关哈尼亚的视频都遭封锁或删除。Instagram的相关贴文也遭撤下。

遭删除的信息，包括安华和哈尼亚今年5月在卡塔尔会晤的照片，以及三则他谴责暗杀事件的贴文。贴文被删除后，社媒网页自动显示的删除理由是“危险的个人和组织”。

首相办公室的文告说，Meta的做法是对巴勒斯坦局势和领导人的歧视。“我们要Meta解释并道歉。”

马国政府发言人法米上星期四（8月1日）在记者会说，政府对Meta删除安华贴文感到遗憾，并正等待Meta回复这么做是因自行审查还是接获投诉。“我们将等待Meta的解释。”