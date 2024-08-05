巫统向跳槽议员索赔1亿令吉

（能吉里综合讯）马来西亚联合执政党国阵（巫统）原任马六甲文庙区州议员贾拉尼跳槽到反对党伊斯兰党后，巫统决定根据协议向贾拉尼索赔1亿令吉（约3000万新元）。贾拉尼则自称跳槽是由于巫统领袖违背“不与希盟合作”的承诺。

国阵及巫统主席阿末扎希上星期六（8月3日）在吉兰丹州能吉里州选区补选造势活动后告诉媒体，贾拉尼在2021年11月马六甲州选举成为国阵候选人前与国阵签署协议，规定一旦跳槽就必须赔偿1亿令吉。

阿末扎希说，贾拉尼加入伊党已违反协议。“我们已发出律师信，要他向国阵支付1亿令吉。”

贾拉尼星期天（4日）在能吉里助选时说，阿末扎希等国阵领袖在2022年11月全国大选前向他承诺，绝不与首相安华领导的希盟，尤其不与希盟成员党民主行动党合作，但阿末扎希过后食言。

贾拉尼说，他是坚持原则才跳槽到伊党，但巫统却企图令他破产。“我加入伊党，就收到1亿令吉的索偿威胁。它（巫统）要我破产。”

7月16日，伊党总秘书达基尤丁与贾拉尼及多名国盟国会议员在国会召开记者会说，贾拉尼去年6月10日加入伊党，当时马六甲州议会尚未通过反跳槽法，因此贾拉尼加入伊党后，仍能保有文庙区州议员资格。马六甲州议会朝野议员直到去年7月31日才一致通过反跳槽法。