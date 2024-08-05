首相安华贴文屡次被删 马国政府传召Meta

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相办公室星期一正式传召社媒巨头Meta解释首相安华脸书与Instagram（IG）贴文遭删除的原因，并要求Meta暂停马国国营电视台（RTM）星期天在脸书直播声援巴勒斯坦集会一事道歉。

首相办公室星期一（8月5日）发文告说，首相办公室媒体与通讯策略部门当天召见Meta代表，就Meta在5月14日和7月30日，删除安华在脸书和IG的贴文表达不满。“通讯部长法米及通讯及多媒体委员会（MCMC）主席莫哈末沙林都出席此次会面。”

文告说：“首相办公室认为Meta的行为具有歧视性和不公正，也是公然打压言论自由，并侮辱追求正义和人权的巴勒斯坦人民。”

首相办公室指Meta独断审查内容的方式，让人质疑Meta内容审查政策的透明度。“首相办公室也对星期天（4日）晚间RTM在脸书直播巴勒斯坦声援集会被封锁的事件表示遗憾。”

首相办公室要求Meta详细解释并公开道歉。它说：“Meta在会议中承诺在近期发布一份声明。”

马国政府星期天晚间在吉隆坡武吉加里尔亚通体育馆举办“与巴勒斯坦人民同在”集会。法米上星期六告诉媒体：“政府已经提醒Meta团队，这场集会将有现场直播，并要求他们配合。”

法米说，Meta最高人员已保证确保直播顺利，这包括马国领导人的社媒平台，以及各媒体的社媒平台直播。不过，马国国营电视台当晚的直播仍然中断。

哈尼亚上星期三（7月31日）在伊朗首都德黑兰遇刺身亡后，安华随即发布多则悼念及谴责以色列行凶的贴文。首相办公室同日较迟时候发文告说，安华脸书与IG有关哈尼亚的视频都遭封锁或删除。IG的相关贴文也遭撤下。

遭删除的信息包括安华和哈尼亚今年5月在卡塔尔会晤的照片，以及三则他谴责暗杀事件的贴文。贴文被删除后，社媒网页自动显示的删除理由是“危险的个人和组织”。

这并非Meta首次删除与哈尼亚相关的信息。安华5月14日访问卡塔尔时，与哈尼亚及哈马斯前领导人马沙尔见面。Meta当时删除多家媒体的相关报道。

马国政府表达强烈不满和交涉后，Meta指相关贴文是错误删除，过后已经恢复。Meta也否认打压声援巴勒斯坦的内容。