柬埔寨运河动工 洪马内：将促进经贸发展

（茶胶河／干丹综合电）衔接柬埔寨境内湄公河河段和大海的德崇富南运河正式动工。首相洪马内说，运河将促进经济增长和贸易发展。

洪马内星期一（8月5日）携夫人碧占莫妮在德崇富南运河（Funan Techo Canal）动工仪式上说，这条运河是历史性的工程，柬埔寨会“不惜一切代价”完成。

他对出席仪式的1万多人指出，运河将把首都金边和西哈努克省深水港衔接起来，促进柬埔寨和世界各地的贸易。“它将通过加强柬埔寨在水路货运上的独立和所有权，增进我们的经济自主。”

洪马内也说，德崇富南运河有助沿岸的工业、农业、物流、房产等领域吸引投资。

柬埔寨首相洪马内（中左）星期一（8月5日）携夫人碧占莫妮（中右）在德崇富南运河（Funan Techo Canal）主持动工仪式。（法新社）

斥资17亿美元（约22亿5000万新元）开凿的德崇富南运河预计2028年竣工。运河全长180公里、宽100米、深5.4米，是前首相洪森任内推动的重点基础设施项目之一，并且也被视作是为儿子洪马内树立声望。

现为柬参议院议长的洪森一度形容该运河终于能让“柬埔寨人用自己的鼻子呼吸了”。尽管柬埔寨是北京的亲密盟友，但洪森否认它将成为中国“一带一路”基础设施计划的一部分。

法新社报道，该项目引发越南担心中国军舰可能使用该运河。

斥资17亿美元（约22亿5000万新元）开凿的德崇富南运河全长180公里、宽100米、深5.4米，预计2028年竣工。（法新社）

据柬埔寨媒体报道，洪马内也宣布，国营的西哈努克自治港和金边自治港，以及海外柬华投资公司（Overseas Cambodian Investment Corporation，简称OCIC）将是运河开发商的主要股东，承建方中国路桥集团（China Road and Bridge Corporation，简称CBRC）则是小股东。据悉，中国路桥集团将获得为期数十年的经营权。

柬埔寨政府指，运河为目前须取道越南出海的集装箱货船提供替代路线，并能让柬埔寨避免流失运输收入。当局也有意沿着运河开辟经济区，创造数千份就业机会。

柬埔寨目前约三分之一的进出口货物经越南港口中转，当局希望运河落成后，比率会减少至一成左右。

不过，运河的容量有限，引发外界质疑它能否达到柬政府设下的经济目标。项目的相关细节也仍有诸多不确定因素，例如运河的主要用途是货运还是灌溉，以及会如何影响湄公河的流向。

环保人士也说，湄公河可能受到基础建设项目、污染、采砂活动和气候变化的影响。

附近村民星期一从住家观看动土仪式。他们告诉法新社，他们既兴奋，也有些担忧，因为政府还没就征用他们的房子告知赔偿详情。

柬埔寨副首相孙占托在仪式上说，运河工程不会对环境造成负面影响。相反的，它有助保持生态稳定。

孙占托也承诺，政府会“公平补偿”受影响的民众。