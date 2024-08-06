越房产大亨郑文决欺诈操控股票罪成判监21年

（河内综合电）越南房地产开发商FLC集团前董事长郑文决犯下欺诈和操控股票市场的罪行，非法获利1亿4600万美元（约1亿9400万新元），被判监禁21年。

法庭星期一（8月5日）指郑文决（Trinh Van Quyet）是骗局的主导者，因此判他最重的刑罚。

根据法庭文件，48岁的郑文决设立多家股票经纪公司，以数十名家庭成员的名义大量购买股票，借此哄抬股价，并在交易完成前取消下单，从中操纵股价赚取厚利。

他在2017年至2022年间，非法获利超过1亿4600万美元，共有2万5000人受骗。

越南快讯（VnExpress）报道，郑文决在法庭的最后陈述中说，他曾梦想通过建造度假村和住房来改变越南人的生活，从而改变社区，但过程中他“做了一些不合法的事情”。他说：“我所做的将困扰我一生。”

据越南国营媒体估计，郑文决曾拥有FLC集团旗下豪华度假村、高尔夫球场及越南廉价航空竹航。他在被捕前，持有近20亿美元（约27亿新元）的股市财富。

这起案件共有50名被告，包括郑文决的两个妹妹，越南国家证券委员会主席陈文勇，以及胡志明市证券交易所总经理黎海茶。

近年来，越南政府对腐败官员和商界精英进行严厉打击。自2021年以来，已有4400多人因涉及1700多起贪腐案被控，其中包括越南饮料业大亨、新协发集团董事长陈贵清以及他的两名女儿，他们被指控挪用3150万美元。

今年4月，越南女首富、越南房地产发展商万盛发集团主席张美兰被控侵吞逾120亿美元罪名成立，被判死刑。这是越南历来最大规模金融诈骗案。