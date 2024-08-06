新西兰飞行员遭印尼巴布亚叛军杀害

（雅加达综合电）一架直升机星期一在印度尼西亚最偏远的巴布亚地区降落后，其新西兰籍飞行员被该地区分离主义叛军杀害，他的遗体已被找到。

印尼钻石天空航空服务公司（PT Intan Angkasa Air Service）的飞行员科宁（Glen Conning）星期一（8月5日）驾驶直升机，与两名印尼卫生工作者和两名儿童一起抵达巴布亚。

巴布亚警方和军方联合行动发言人巴尤引述目击者的话称，直升机降落在巴布亚省中部阿拉马区的一个田地里。叛军随即围捕了机上人员，飞行员被枪杀，其他四名乘客安全。叛军杀人的动机尚不清楚。

警方说，叛军释放了幸存者，因为他们是印尼人。

联合行动在一份声明中说，飞行员的遗体已被找到，并被运送到巴布亚省西部城市蒂米卡（Timika）。巴尤说，飞行员的尸体在驾驶舱内被发现。叛军放火烧毁了直升机，但火焰尚未烧到其身体。目前遗体正在米米卡县综合医院进行尸检。

米米卡县警察局长科芒星期一告诉记者，已经派出三架直升机参与搜救工作。

巴布亚为荷兰殖民地，1961年宣布独立，但两年后印尼取得对该地区的控制权，并承诺举行全民公投。1969年，一千名巴布亚人在联合国支持的投票中决定加入印尼。巴布亚独立活动人士经常批评这次投票，并呼吁重新举行选举，但印尼表示其对巴布亚的主权得到了联合国的支持。

巴布亚西部资源丰富，该地区的叛军组织长期以来一直与印尼军队发生冲突，争取从印尼独立。在叛军获得更好的武器后，他们发动的袭击变得更加致命和频繁。

去年2月7日，另一名新西兰飞行员默滕斯（Phillip Mehrtens）驾驶一架小型客机降落在巴布亚偏远山区后，被叛军组织西巴布亚民族解放军掳走。该组织此前要求印尼承认巴布亚独立，以换取默尔滕被释放。

西巴布亚民族解放军发言人星期六（3日）说，基于人道主义，其领袖科戈亚决定释放默腾斯，并正在制定计划，这可能需要两个月时间。

但巴尤对西巴布亚民族解放军的说法表示怀疑，称这纯粹是他们的政治宣传，并说，该组织就是此次新西兰籍飞行员被杀害事件的责任人。

新西兰外交和贸易部发言人星期二（6日）告诉法新社，已经获悉飞行员死亡的报道，新西兰驻雅加达大使馆正向当局寻求更多信息。西巴布亚民族解放军发言人赛比尚未回复法新社的置评请求。