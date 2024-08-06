更多中国投资者进军泰国房地产市场

（曼谷综合讯）泰国房地产顾问公司说，越来越多中国资金涌入泰国抢购当地房地产。观察人士分析，泰国对中国旅客提供永久免签政策，加上当地未出现排华情况，都是吸引中国中产阶级前往置业的原因之一。

泰国《民族报》报道，顾问公司Property DNA指出，越来越多获得中国投资者注资的公司在泰国主要城市购入房地产，入手后出租或日后转售。

它也说，泰国政府准备放宽外国人置产限制，料将进一步吸引更多外来资金流入泰国房地产市场。拟议修改的措施包括把外国人租赁土地的期限从50年延长至99年；外国人在任何公寓项目中拥有的单位占比从最多49％改为75%。

Property DNA总经理素拉切说：“这些依据泰国法律成立或与泰国伙伴合资创立的公司利用来自中国的投资资金，在大城市购买公寓和有地住宅。他们的目标是往后将这些房地产卖给泰国富人或外国人，尤其是在曼谷、芭提雅和普吉岛寻找住房者。”

据估计，过去15年中资企业在泰国大城市投资逾1000亿泰铢（约37亿新元）。

素拉切指出，放宽外国人置产限制的措施若获得批准，将吸引更多中国投资者进军泰国房地产业。

他说：“泰国房地产发展商预测新措施将有助于推高外国买家的认购率，但扫走新房供应的，估计会是那些由泰籍代理人或泰籍联合投资者经营的公司。”

中国人去年成为泰国房产最大外国买家

彭博社报道，泰国房地产资讯中心（REIC）的数据显示，泰国2023年总共售出1万4449套公寓，其中6614套公寓被中国买家抢购，几乎占泰国全国已售公寓总数的46%，成为泰国房产第一大外国买家， 也将当地房产需求推升至高于冠病疫情前水平。

中泰合资的亨德森置业（Henderson Property）总经理张宏峰对美国之音（VOA）说，尽管泰国政府为了保障泰国人购房权益，规定外国人买房必须遵守“49/51原则”，也就是外国人只能买公寓整体产权中的49%单位，且无法获得国籍 ，但他强调，在目前泰国开放对中国永久免签、当地未有排华情况之下，这些因素对中国买家并不构成阻力。

另一方面，根据泰国商业发展部的数据，今年上半年中国企业向泰国投资了3820亿泰铢（约143亿新元），占外商直接投资总额的9.48%。这使中国成为泰国第三大外资来源，排在日本（9933亿泰铢或371亿新元，24.65%）和新加坡（4735亿泰铢或177亿新元，11.75%）之后。

中资入驻的泰国五大行业依次为汽车与零部件（194.7亿泰铢或7亿新元）、轮胎与内胎（168.6亿泰铢或6亿新元）、非自住房地产（146.2亿泰铢或5.5亿新元）、钢铁制造业（136.5亿万泰铢或5亿新元）、发电与配电（129.3亿泰铢或4.8亿新元）。