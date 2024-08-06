Meta为删除安华贴文道歉

（吉隆坡综合讯）社媒巨头Meta Platforms星期二就删除马来西亚首相安华的脸书和Instagram悼念哈马斯领袖哈尼亚的贴文道歉，并指相关贴文已恢复正常阅览。不过，Meta仍指这些贴文违反社区准则，这次只是特别通融恢复贴文。

马国政府发言人及通讯部长法米星期二（8月6日）在记者会说，安华接受Meta道歉。

Meta发言人在回复路透社询问的电邮中说：“我们对操作失误导致马来西亚首相脸书和Instagram页面内容被删除致歉。这些内容目前都已恢复，并加上正确的新闻价值标签。”

然而，安华的Instagram相关贴文恢复后，系统在贴文下方显示“这则贴文违反我们的社区准则，但仍保留在Instagram以提高公众觉知（public awareness）。”

安华脸书相关贴文下方则显示：“这篇贴文因可唤起公众觉知而保留。”点击“了解原因”后则显示“我们有时会破例允许违反社群守则的内容。”

马国首相办公室星期一正式传召Meta解释首相安华脸书与Instagram贴文遭删除的原因。当局也要Meta暂停马国国营电视台（RTM）星期天（4日）在脸书直播声援巴勒斯坦集会一事道歉。

法米和马国通讯及多媒体委员会（MCMC）主席莫哈末沙林与星期一与三名Meta代表见面后，安华在脸书贴文指出，Meta同意发文告解释此事。

哈尼亚上星期三（7月31日）在伊朗首都德黑兰遇刺身亡后，安华随即发布多则悼念及谴责以色列行凶的贴文。

首相办公室同日较迟时候发文告说，安华脸书与Instagram有关哈尼亚的视频都遭封锁或删除。Instagram的相关贴文也遭撤下。

遭删除的信息包括安华和哈尼亚今年5月在卡塔尔会晤的照片，以及三则他谴责暗杀事件的贴文。贴文被删除后，社媒网页自动显示的删除理由是“危险的个人和组织”。

