安华：新财案打破特定集团垄断顾民生

（布城综合讯）马来西亚首相安华透露，政府将透过2025年度财政预算案来减轻人民的生活费负担。他说，具体做法包括打破特定集团的市场垄断，因为那是造成物价上涨的主要原因。

安华也是财政部长，他将在10月18日向国会提呈明年度财政预算案。

安华星期二（8月6日）在财政部每月集会讲话时指出，马国生活用品价格已相对廉宜，但人民依然感到负担。“因此在这份财案中，除了我们已讨论的课题，我们还必须解决垄断集团的问题。”

他说，垄断集团的贪腐、走私和牟取暴利，是物价上涨的主要原因。“这意味着财政部，特别是政策规划官员必须将跨部门（方案）纳入考量。”

针对令吉币值近来强力回弹，安华说，马国经济实力，以及财政部与旗下机构采取的措施，在加强令吉汇率发挥重要作用。“如果我们看数据，无可否认的是，与过去14年相比，令吉目前走强令人自豪。”

令吉兑美元和新元的汇率之前连续11个交易日上扬后，星期二开始微跌。据国家银行（央行）星期二下午5时发布的数据，令吉兑新元比星期一（5日）下滑0.59%，报3.3685令吉兑一新元。令吉兑美元的汇率也比星期一跌了0.95%，报4.4670令吉兑一美元。

安华也为政府实施针对性柴油补贴政策辩护。他说，这项不受欢迎的措施，其实有助增强投资者选择马国作为投资目的地的信心。“人们知道这是负责任的政府，愿意采取不受欢迎措施来拯救国家经济。”

马国政府6月10日起取消全面补贴柴油零售价的做法，让柴油零售价按国际油价自由浮动。柴油价格也从之前每公升2.15令吉（约0.62新元）提高到3.35令吉，涨幅约56%。

政府改而实施针对性补贴，让符合资格的约30万辆柴油车车主继续享有补贴。