马国提控14名马来邪教组织成员

（新山综合讯）马来西亚一个邪教组织的17名追随者日前遭警方逮捕后，其中14人星期二遭提控。

这个称为“米拉依布拉欣/亚伯拉罕（Millah Ibrahim/Abraham）教派”早在2015年7月30日被柔佛州政府列为异端组织，并在2016年4月28日正式发布宪报。

柔佛州回教局官员及警方星期二（8月6日）将14名被告控上柔州峇株巴辖回教法庭。他们涉嫌违背回教教义和拥有违反回教教义的出版物，抵触2003年柔佛州回教刑事程序法令。一旦罪成，他们可被判监禁两年或罚款3000令吉（约890新元）或两者兼施。他们还必须接受宗教辅导。

至于其他三名被捕的追随者，其中一人星期一（5日）在柔州麻坡法庭被控，其余两人则获准保释并转为控方证人。

14名被告都没有代表律师，他们各别听取控状后都否认有罪。承审法官批准他们每人以5000令吉及两名担保人保外候审。

法官也按柔佛州回教刑事程序法令，并根据案件地点和14名被告被捕地点，将这些案件移交相关县区的回教法庭审理。

武吉阿曼警察总部、柔佛州警察总部与柔佛州回教局本月1日在柔州峇株巴辖、笨珍、麻坡及昔加末等四个县区展开联合突击行动，逮捕17名“米拉依布拉欣/亚伯拉罕教派”追随者，阻止他们散布邪教教义。

除了柔佛，森美兰回教局7月中也逮捕三名追随者。回教局发现他们向直系亲属和邻近居民传教，并已活跃了约一年。

柔州宗教事务委员会主席莫哈末法立吁请民众勿受偏离回教逊尼正统教义的异端思想和信仰影响，若发现任何可疑活动，应立即向回教局投报。