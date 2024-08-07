缅甸军政府撤出部分中缅边境阵地

（仰光法新电）缅甸军政府首脑敏昂莱说，考虑到“人民的安全”，军方最近撤出了靠近中缅边境的一些阵地。

敏昂莱星期一（8月5日）晚间在国家电视台发表讲话时说：“关于掸邦的局势，安全部队撤退是考虑到当前地区和人民的安全。政府将继续努力确保掸邦和整个国家的和平与稳定。”

自6月底，缅甸民族民主同盟军（也称果敢同盟军）在通往中国的主要贸易高速公路恢复对政府军攻势以来，缅甸东部掸邦一直陷于战斗之中。

几天前，缅甸民族民主同盟军说，经过数周的冲突，已经占领了掸邦腊戍的东北军事指挥部总部。这对军政府而言是一个重大打击。

军政府发言人佐敏吞星期一承认，在激烈的战斗后，军方与指挥部的高级军官失去了联系。他在一篇声明中说：“我们最后一次与高级军官取得联系是在8月3日下午6时30分（新加坡时间晚上8时），现在依然处于失联状态。根据尚未确认的消息，叛乱分子逮捕了一些高级军官。”

据军政府和当地救援组织称，数十名平民在最近的战斗中丧生或受伤。

敏昂莱星期一说，反叛组织正在从“外国”来源获得武器，包括无人机和短程导弹，但他没有透露具体来源。他说：“有必要分析他们获得的资金和技术的来源。”

由于缅北局势紧张，中国外交部和中国驻缅甸使领馆提醒在腊戍等地中方人员及时向驻缅使领馆报备个人信息，强化安全防范，在规避安全风险前提下尽快转移，远离冲突地带或撤离回国，确保人身和财产安全。