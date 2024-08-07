中新合资电动车电池厂在印尼开业

（雅加达综合电）印度尼西亚总统佐科星期三为国内首家生产电动车锂离子电池负极材料的工厂举行开幕仪式，显示印尼立志打造国内电动车产业的雄心。

佐科星期三（8月7日）在中爪哇省肯德尔工业园为中国一家锂电子电池企业工厂主持开业仪式上说，印尼正在中国企业帮助下构建一体化的电动汽车生态系统，进一步融入电动汽车全球供应链。“我们在2020年禁止出口镍原料后，已开始实现目标。”

他表示，该工厂锂离子电池负极材料年产能足以支撑生产150万辆电动汽车。随着工厂投产，印尼将进一步融入电动汽车全球供应链，印尼构建电动汽车生态系统的宏伟计划正逐步实现。

这家工厂是由中国贝特瑞新材料集团（BTR New Material Group），以及新加坡Stellar Investment共同建设。

印尼海洋事务与投资统筹部称，两家公司在第一阶段投资4亿7800万美元（约6亿3400万新元），每年将生产8万吨材料。

这是8月7日在印尼中爪哇省肯德尔工业园航拍的中国锂电子电池企业贝特瑞新材料集团印尼工厂。（新华社）

印尼海洋事务与投资统筹部长卢胡特说，贝特瑞预计将于今年第四季度开始建设负极材料工厂的第二期，将产能翻倍，达到每年16万吨。

他表示，印尼政府将继续大力发展新能源电池产业，该工厂的投产也将令印尼工业生态系统更加完整。

贝特瑞新材料集团董事长贺雪琴说，公司在第二期工程中，将额外投资2亿9900万美元。“印尼将成为全球第二大负极材料生产国，仅次于中国。当地项目也将填补印尼，乃至整个东盟（亚细安）锂离子电池负极材料领域的空白。”

印尼的举措吸引一些主要的电池和电动车制造商进行投资，包括韩国现代汽车集团和LG新能源（LG Energy Solution），后者上个月启动印尼首个电池单元生产，与现代的工厂整合，他们将生产使用印尼电池的电动车。