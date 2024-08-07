马泰下月举行磋商 拟设经济特区

（吉隆坡综合讯）马来西亚与泰国9月19日将在马国进行今年第七次磋商，预料到时将讨论两国首相上周会面时讨论的经济特区等多项议题。

马国首相安华星期三（8月7日）在脸书透露，他星期二（6日）与访马的泰国外交部长玛里讨论拟议中的马泰经济特区，以及治理马泰边界哥乐河河口等问题。

这些都是安华与泰国首相社德他上星期六（3日）在马泰边界会谈的后续跟进。

安华说，玛里建议让私企和初创企业参与设立经济特区，以吸引更多投资者。

安华说：“他们（私企和初创企业）的参与，将吸引更多投资进入经济特区。我也建议吉兰丹州抓紧机会，在哥乐河沿岸提供商业空间。”

安华透露，双方也讨论挖深哥乐河河口，协助两国边界沿河地区居民解决年复一年的水灾问题。他说，马国也承诺协助推动泰南和平对话进程。

安华和社德他星期六举行会谈时，同意设立经济特区，并共同发展清真食品业和橡胶种植园。他们也同意加快建设连接陶公府哥乐河与吉兰丹州兰斗班让的第二大桥。

泰南地区居民主要是马来回教徒。多个回教分离主义武装组织2004年开始在泰南北大年、也拉与陶公三府制造暴力冲突，20年来造成超过7000人死亡。

泰国军方2014年发动政变后，也加强对泰南地区的监控，分离主义武装组织的炸弹袭击事件因此明显减少。

马国多年来一直是泰国政府与泰南分离主义分子和谈的推动者。马国国家安全理事会前总监莫哈末拉宾今年7月受委为调解人，协助推动泰南和平对话。