妻儿奥运观赛被疑占用名额　马国奥委会主席叫屈

（吉隆坡综合讯）法国巴黎奥林匹克运动会如火如荼进行之际，马来西亚奥林匹克委员会主席诺扎的妻儿坐在贵宾座观赛则连日来引起议论。诺扎表明，自费观赛的家属并未占用马国代表团名额。

事件起因是马国羽球健儿吴堇溦的教练诺瓦因无法获得随行名额，无法陪同吴堇溦前往巴黎参赛，让吴堇溦成为唯一没有教练随行的马国运动员。

然而，在本月4日的奥运羽毛球男双铜牌战，民众发现诺札的妻儿在贵宾席观赛，随即引起社媒热议。

诺扎在《星报》星期三（8月7日）刊出的专访中说，他是以马国奥委会主席身份，获得主办方分配一些观赛名额，并未占用马国运动员代表团名额。

他说，妻儿的证件只能在贵宾席观赛，不能前往选手村或其他地点。他强调，妻儿是自费前往巴黎观赛。

诺扎也是马国羽毛球总会会长。他说，民众对相关事件的回应，让他准备尽快辞去羽总会长职务。

羽总行政总监蔡翰晶说，诺扎其实遵守了所有规定，因此不该受到网络霸凌。“就像运动员那样，官员也不该受到网络霸凌。发表评论前，请先了解情况。”

国家体育理事会发文告强调，政府只负责参加奥运会的运动员、教练及官员的费用，并不负责马国奥委会成员出席奥运会的费用。其他嘉宾观赛费用一律自理，政府并不负责。