泰国宪法法院下令解散前进党 披塔等11领袖未来10年禁止参政

泰国宪法法院下令解散国会最大党前进党，并禁止该党多名领袖在未来10年参政，前党魁披塔也包括在内。前进党随后宣布，将在星期五（8月9日）成立新政党，延续政治斗争。

宪法法院九司星期三一致裁决，上届大选竞选期间，前进党提议修改《刑法》第112条，即冒犯君主法，是企图推翻君主立宪制的违宪行为，因此强制解散前进党，并取消披塔及另10名前进党执行委员的选举权10年。

法院也禁止披塔及前进党党魁猜他瓦等11人，在接下来10年里注册新政党、担任政党高层或参与组建新政党。这11人当中有五人是国会议员，他们因此丧失议员资格。

据了解，前进党另143名国会议员须在60天内决定是要成立新政党，或加入现有的其他政党。

前进党副党魁西里甘亚（Sirikanya Tansakun）当天傍晚和披塔等人在党总部召开记者会说，前进党议员星期五就会“搬新家”，而她有信心这143名议员都会加入新成立的政党。若真如此，意味着他们依然是国会最大党。西里甘亚不在被禁从政的11人之列，她很可能成为新政党领导人。

披塔则安抚支持者，并乐观看待他本身和其他前进党议员的前途。他说：“我会以公民的身份继续政治活动。我知道你们可能会失望或愤怒……但我们不会让这些情绪吞噬你们。我们会在下一次选举中回归。”

早前有传闻称，联合政府中有一些政党试图游说前进党议员加入，以增加他们在国会的席次。上届大选，前进党赢得国会下议院500席中的148席，是国会最大党，但时任党魁披塔在上议院选举首相时遭保守势力阻挡，导致前进党无法组政府。

针对传闻，新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院泰国研究项目客座资深研究员兼项目主任丁萨（Termsak Chalermpalanupap）接受《联合早报》访问时说，若有前进党议员“叛逃”到执政党，最可能加入的是在上议院崛起的泰自豪党。

学者：泰改革进步运动被削弱

丁萨说：“泰自豪党的政治前景越来越好，党领导人、副首相兼内政部长阿努廷被视为最有可能接替现任首相社德他，因此，有很多前进党议员可能想站在胜利者的这一边。”

他也说，前进党高层领袖被禁参政10年，将削弱泰国的改革进步运动，但由于前进党被令解散是意料中的事，因此相信不会引起太强烈的反弹。“既然这不出乎意料，就不会对局势产生太大影响。”

“这对前进党而言可能是新的希望，（若成立新政党）可不必再纠结于改革冒犯君主法，可专注于更务实的改革理念，这将吸引更多中产阶级的支持。”

支持者已成熟 料不会出现大规模街头示威

泰国宪法法院下令解散前进党引起国际关注，并对泰国政局发展感到担忧。不过，泰国兰实大学政治学助理教授万威七（Wanwichit Boonprong）认为，泰国不太可能再出现大规模街头示威或骚乱。

他受访时说：“尽管这个裁决令人难以接受，但我相信泰国不会像过去一样出现暴力示威……泰国的民主、前进党的支持者已足够成熟，会等下一次选举。他们预计会通过社交媒体表达不满，而不是上街示威。”

对于前进党的未来，万威七认为，若成立新政党，他们须调整政治意识形态，不能过于极端，否则依然会面临盟友不足的问题。

泰国选举委员会是在宪法法院今年1月裁定前进党承诺修改冒犯君主法违宪后，于3月通过决议，提请宪法法院下令解散前进党，并剥夺前进党执委的政治权利。不过，前进党坚称无意推翻君主立宪制或与王室对立，并指最新裁决“为宪法和法律诠释打开危险的先例”。