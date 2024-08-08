中国产品大量涌入 泰国商界吁对华加征关税

（曼谷讯）中国工业产品涌入东南亚对泰国的贸易造成打击，不仅减少泰国在本地区的市场份额，更是导致泰国对华贸易逆差近200亿美元（约265亿新元），而中国电商平台Temu进军泰国，预料将使情况恶化。

《曼谷邮报》报道，泰国商业、工业和银行业联合常设委员会（JSCCIB）星期三（8月7日）召开会议，主要成员泰国工业联合会（FTI）在会上呼吁泰国政府对某些中国进口产品加征关税，以保护工商界的利益。

主持这次会议的泰国银行协会主席巴永说：“如果政府不采取新措施来更好地保护泰国免受中国产品的冲击，更多的公司可能会倒闭。”

数据显示，今年1月至6月，中国产品进口同比增长7.12%，达总价值375亿美元，导致贸易逆差达199亿美元，同比增长15.6%。

在东南亚，泰国电器今年第一季度的市场份额从去年同期的12.7%下降至11.5%，而泰国制造的汽车市场份额从去年同期的20.9%降至18.7%。巴永表示，这些都是导致2024年上半年泰国制造业同比下降1.8%的关键因素。

受影响的产业多达23个，而随着以工厂直销模式经营的电商平台Temu正式在泰国上线，这些产业面临的压力更大。巴永指出，中小型企业受到的负面影响最大。

根据泰国工业联合会主席江盖，今年上半年，泰国就有约667家工厂关闭，同比增长86.3%。他说：“这表示平均每个月有111家工厂关闭。”

江盖说，根据亚细安—中国自由贸易协定的规定，泰国政府必须考虑对某些产品加征关税，以更好地保护当地制造商。他说：“我们担心，政府目前为减缓从中国进口产品所做的努力不足，以保护泰国企业的利益。”