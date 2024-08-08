菲第二季度经济同比增长6.3% 比预期高

（马尼拉综合电）菲律宾的经济扩张在第二季度加快步伐，这表明如果降低借贷成本以支持消费，经济增长还有可能更快。

菲国家统计局星期四（8月8日）发布的数据显示，菲律宾今年第二季度的国内生产总值（GDP）同比增长6.3%，增幅较去年同期上升2个百分点，较前一季度高出0.5个百分点。

其中，占产出70%以上的消费增速与第一季度持平，为4.6%，这是冠病疫情后最慢的增长速度。工业和服务业分别同比增长7.7%和6.8%，是拉动经济增长的主要动力。受厄尔尼诺现象影响，第二季度农林渔业增长萎缩，同比下降2.3%。贸易方面，出口和进口分别同比增长4.2%和5.2%。

菲国家经济与发展局局长巴利萨坎说，尽管过去两年的高通胀和高利率对经济增长造成一定拖累，第二季度的强劲增长令人鼓舞，显示经济发展的韧性。他指出，如果不是因为菲律宾的高通胀和高利率，增长表现可能会更大。

经济师认为，经济紧张迹象的加深可能会增强菲律宾央行从下周开始将基准利率从17年高点下调的决心，尽管在7月通胀加速后，下调时机仍不明朗。

巴利萨坎称，政府将通过把食品通胀和利率控制在一定范围内来促进消费和投资，以加强未来几个月及中期的经济增长前景。

菲政府经济团队早前预测2024年的GDP目标为6%至7%，2025年为6.5%至7.5%，2026年至2028年为6.5%至8%。