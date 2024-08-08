为促进经济增长 安华宣布六政联公司将投资1200亿令吉

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华宣布，六家主要政联投资公司（GLIC）包括国库控股及雇员公积金局等已经承诺，未来五年投放1200亿令吉（约355亿新元）用于国内直接投资（DDI），以促进经济增长。

安华也是财政部长。他星期四（8月8日）发文告说，这是财政部推动经济发展计划（GEAR-uP）的首阶段投资，旨在整合各政联投资公司政府的协同合作，以促进关键经济领域的增长。

他说，这笔投资并不包括这些政联投资公司已在公共资本市场投放的4400亿令吉资金。拟议中的投资将聚焦于高增长与高价值行业，例如能源转型和先进制造业，特别是半导体领域。

他透露，相关投资也包括从初创企业、风险投资到中型企业的所有生命周期的投资，并最终支持此类公司上市。

安华说，这六家政联投资公司为国库控股、雇员公积金局、公务员退休基金局、国民投资公司、朝圣基金局及马国武装部队基金局。

他指出，政联投资公司的整体资产管理规模（AuM）超过1.8万亿令吉，大约相当于马国名义国内生产总值（nominal GDP）。这些公司因此拥有拉抬国家经济价值链的财力，并因此改善民生。

安华说，上述政联投资公司各有不同投资重点，其中国库控股注重“建设国家”框架为基础的马国投资战略，以提高国家生产力和竞争力。

公务员退休基金局将专注增强马国私募股权、基础设施和房地产领域的私人市场。国民投资机构放眼马国工业和企业现代化，特别关注对新工业园区的投资，同时支持棕油的自动化和智能农业，以及绿色和能源转型资产。

雇员公积金局将致力建设有尊严和繁荣的老龄化社会、朝圣基金局将负责将扩大回教银行的作用，以及简化援助金发放到贫民的程序、武装部队基金局专注加强生产马国生物制药产品的能力，提升马国制药的价值创造。

安华说：“通过让政联投资公司加强关注国内直接投资，这些公司部署的资本可以公平惠及马来西亚人民，并催生新的经济生态系统。”