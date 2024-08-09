小马可斯与菲国民党等四党组成政治大联盟

（马尼拉综合讯）菲律宾总统小马可斯领导的联邦党和参议院前议长、亿万富翁比利亚尔领导的家族政党国民党签署协议，组成中期选举大联盟，以在2025年5月举行的中期选举中合作。

小马可斯过去几个月已和基督教穆斯林民主力量党（Lakas-CMD）、民族主义人民联盟（NPC），以及民族团结党（NUP）签署了类似的合作协议，而国民党（Nacionalista Party）是第四个。小马可斯说，与国民党正式确立结盟，意味着菲律宾最大的政治联盟已形成。

小马可斯星期四（8月8日）在联邦党与国民党签署合作协议的仪式上说：“我们形成了一个强大的统一战线，这有助于我们实现菲律宾人民的共同目标。我非常、非常高兴，我们正式建立了这个联盟，这个联盟目前是菲律宾最大的政治集团。”

国民党是菲律宾历史最悠久的政党，而小马可斯与该党及比利亚尔（Manny Villar）的家族关系深厚。2010年，他以国民党的名义竞选并当选参议员时，比利亚尔是该党领导人。国民党也在小马可斯参加2022年总统大选时给予他大力支持。

小马可斯当天重申，团结一致对于实现国家愿景至关重要，并希望各盟党能放下分歧和个人利益，共同努力改善菲律宾人的生活。

他说：“如果把时间、资源和精力用于政治对立，我们就无法让国家变得更好及改善人民的生活。”

“我们之间存在大大小小的分歧，但最重要的是，我们都同意尽最大努力帮助我们的同胞，这是我们应该做的。”

比利亚尔支持小马可斯的说法，表明尽管不同政党之间存在分歧，且有不同的文化、宗教、经济背景和政治意识形态，但彼此仍然可以找到共同点。

他说：“我们必须向所有菲律宾人证明，我们是一个能够超越分歧、共同建设光明未来的国家。”