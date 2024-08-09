安华：特斯拉不敌中国电动车才放弃到东南亚设厂

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华说，美国电动车巨头特斯拉无法与中国电动车竞争而面临亏损，因此才放弃到东南亚设厂的计划。

安华星期五（8月9日）出席活动时，回应了特斯拉取消在东南亚设厂的消息。他说，马国投资、贸易及工业部长扎夫鲁已向特斯拉直接了解情况，特斯拉称目前正面临亏损，因为无法与中国的电动车竞争。

安华也说，特斯拉在泰国的运营规模较大，而马国的电动车行业才刚起步。

安华去年7月透露，特斯拉有意到马国投资。去年10月，特斯拉也在雪兰莪州赛城成立马国营运总部。

特斯拉被认为是马国政府争取到最具指标意义的投资项目。不过，特斯拉取消在东南亚设厂的消息传出后，扎夫鲁澄清，特斯拉从未承诺会在马国设厂。

特斯拉总裁马斯克2022年8月宣布，希望在全球设立10至12座超级工厂。东南亚的马国、泰国和印度尼西亚都积极争取特斯拉前去落户。

不过，泰国《民族报》日前报道，特斯拉已放弃在东南亚设电动车制造厂的计划，因为它在全球设厂的计划都已喊停，目前只讨论充电站项目。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院高级研究员李峯锦对《南华早报》分析，虽然东南亚的电动车市场拥有潜力，但市场已被多家中国电动车制造商主导，包括比亚迪（BYD）。此外，中国电动车的价格比特斯拉便宜，更能吸引预算较低的东南亚车主。

数据显示，特斯拉去年在马国的销售量曾短暂领先，之后被比亚迪超越。比亚迪自去年以来已售出了超过8000辆电动车，比特斯拉多出3000辆。