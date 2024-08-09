泰国前进党被令解散后新组“人民党” 由37岁那他蓬领导

泰国资深媒体人巴维告诉《联合早报》，人民党在如此短时间内成立，说明该党很大程度上会继续受到塔纳通和披塔等领袖的影响。他说，那他蓬不像披塔或塔纳通那样有个人魅力，目前尚不清楚他将如何领导人民党。

泰国国会最大党前进党被令解散两天后迅速成立新政党人民党，并推选年仅37岁的科技企业家那他蓬为党魁。那他蓬强调，人民党会继续前进党未竟之事，推进修正严苛的冒犯君主法。

那他蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）是原前进党副秘书长，毕业于朱拉隆功大学。他与前进党前身、现已解散的未来前进党创办人塔纳通关系密切，但个人魅力不如前进党前党魁披塔。分析员认为，这意味着塔纳通会成为人民党的实权领袖，而那他蓬对年轻选民的吸引力则有待观察。

那他蓬星期五（8月9日）在人民党成立的记者会上说，人民党的目标是在来届大选赢得足够议席，单独组建政府，为泰国带来真正的改变。

他也说明人民党对修改《刑法》第112条，即冒犯君主法的立场。他说，修正案的目的主要减少对反对派的诽谤和限制。“从宪法法院下令解散前进党事件来看，人民党还要不断学习，不断完善法律，尤其是在修改《刑法》第112条方面。前进党或现在的人民党无意颠覆或破坏任何机构，尽管前进党已被解散，但我们的宗旨不变，将延续前进党的意识形态。”

泰国宪法法院星期三（7日）下令解散前进党，并禁止包括披塔在内的多名领袖在未来10年参政，理由是该党在上届大选竞选期间提议修改冒犯君主法，是企图推翻君主立宪制的违宪行为。

前进党核心成员在48小时内成立新政党“Prachachon”，泰语的意思是“人民”，寓意人民党要成为“民有、民治、民享的政党，推动泰国前进，让人民成为最高权力”。

原前进党的143名国会议员全都加入人民党。泰国公共电视台报道，知情人士透露，新政党迅速成立是为了避免夜长梦多，导致一些议员被其他政党挖走。

知情人士还说，那他蓬获选为党魁，是因为他能力强，与前进党其他议员关系良好，更重要的是，他与塔纳通关系密切。

另有消息人士说，原本被看好领导新政党的43岁前进党副党魁西里甘亚临时被换，是因为她是44名签署支持修改冒犯君主法的前进党议员之一。泰国反腐委员会目前正调查一项要求对付这44人的请愿，以对他们处以终身不得参政的处分。

对于人民党的前景，泰国资深媒体人巴维（Pravit Rojanaphruk）告诉《联合早报》，人民党在如此短时间内成立，说明该党很大程度上会继续受到塔纳通和披塔等领袖的影响。

他说，那他蓬不像披塔或塔纳通那样有个人魅力，目前尚不清楚他将如何领导人民党。“因此，人民党将主要靠自由主义的意识形态来吸引支持者，而不是有魅力的领导人。”

泰国兰实大学政治学助理教授万威七（Wanwichit Boonprong）也认为，那他蓬的性格与披塔截然不同。“他是冷静沉着的人。他要如何吸引原有的年轻选民，仍有待观察。这是对他的考验。”