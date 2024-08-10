猖狂毒贩图以无人机运毒进马国监狱

（怡保综合讯）贩毒团伙目无法纪，竟在光天化日之下用无人机向监狱投放毒品，企图走私毒品给狱中囚犯。

马来西亚霹雳州打巴（Tapah）监狱的监狱长和数名狱卒星期五（8月9日）上午11时30分展开例行巡逻时，看到监狱其中一栋建筑物的屋顶停着一架可疑的白色无人机。他们把无人机取下查看，发现它挂着一个洗衣袋，里面藏有五包疑似毒品的粉末和晶体，随即向警方投报。

霹雳州总警长阿兹兹星期六（10日）发文告说，这是霹雳警方首次接获有人试图利用无人机将毒品运入监狱的投报，相信也是马国首起用无人机运毒给囚犯的案件。

根据警方初步调查，无人机携带的洗衣袋内，三个装着白色粉末的透明塑料袋共重122克，里面包着的相信是海洛英。另有两个塑料袋内装有晶体碎片，据信是俗称冰毒的甲基安非他命（methamphetamine），重约12.9克。

阿兹兹说，这样的运毒手法前所未见，警方高度重视，并援引1952年危险毒品法令展开全面调查。“我们严肃对待任何与毒品有关的案件，更何况是这种企图把毒品走私到监狱里的猖狂行径。我们一定会彻查到底。”

2022年，吉兰丹州曾有三名男子企图用无人机将违禁品送入当地马樟监狱被捕。警方当时从嫌犯车上搜出烟草、爆竹、手机、巴冷刀、镰刀等。