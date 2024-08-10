马国草拟数据中心永续发展框架

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府正着手制定针对数据中心行业的永续发展框架，以监管能源与水源供应和使用等问题。相关的使用效率标准预计下个月即可出台，但这可能导致外国企业对在马投资数据中心的热潮减退。

马国能源转型及公用事业部副部长阿克马日前透露，该部已就数据中心行业的永续发展提出看法，这也是政府去年推出的国家能源转型路线图的关键部分。

他在一场论坛上说：“路线图可让外国投资者看到马来西亚的潜力。投资、贸易及工业部负责制定吸引投资的政策，能源部就着手推出企业可再生能源电力供应计划。”

马国媒体早前报道，企业可再生能源电力供应计划将于今年9月启动。届时，贸工部也会宣布数据中心的能源与水源效率标准。

不过，信息服务公司Fitch Solutions旗下研究机构BMI指出，一些外国营运商在财务或技术上可能无法满足永续发展标准，促使他们放弃进入马国的数据中心市场。

BMI星期五（8月9日）在最新报告中说，目前已建好或在建设中的数据中心可能不符合即将实施的监管条例，须提升设施以达到监管标准，而这可能造成一些投资者面临损失。“未来流入马来西亚的数据中心投资数量或许会因此减少。”

BMI预计，投资者可能转移到电力供应充足、永续发展监管条例较宽松的国家，例如邻近马国的印度尼西亚、泰国和菲律宾等。

为免出现这样的情况，BMI认为，马国政府可能允许柔佛州现有的数据中心暂不受监管条例影响。“然而，投资者仍可能开始将数据中心项目转移到柔佛和吉隆坡以外的地区。”

据BMI统计，2023年至2024年上半年，投资者宣布在马国的数据中心项目累计容量已超过2.11吉瓦。

数据中心也被称做“吃电怪兽”，能源消耗量大。环保组织“马来西亚自然之友”就提醒政府，不要为了经济效益，忽略数据中心营运的环境成本。

马来西亚自然之友主席美娜拉曼发声明说，须耗费大量水电的数据中心可能加剧马国不时发生的缺水断电问题。“数据中心的伺服器和冷却系统耗费大量电力，如果没有监管，可能造成电力供应不胜负荷而频密断电。数据中心也很耗水，可能影响国内水供。”