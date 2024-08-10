酷航10月开通从新加坡直飞马六甲航线

（马六甲综合讯）新加坡廉价航空酷航今年10月开通直飞马来西亚马六甲的新航线。甲州政府希望这有助于吸引更多游客到访，让当地的峇株安南国际机场成为旅游中转站。

甲州首席部长阿都拉勿星期五（8月9日）为甲州国际旅游展主持开幕后说，酷航将从10月23日起，提供一周五趟往返新加坡和马六甲的航班，相信这可促进甲州的旅游业。

“游客可从新加坡乘搭酷航到马六甲，再转站去其他地方，或者从马六甲飞往新加坡再转机。我们希望峇株安南国际机场能够恢复以往的繁忙。州政府也在同其他航空公司洽商，以增加航线。”

今年是甲州旅游年，当局要争取1500万至1800万人次的国内外游客。据统计，今年截至7月，进入甲州的游客达870万人次，当中210万为外国人。

酷航本星期二（6日）宣布，从新加坡飞往甲州的机票已开始发售，单程经济舱票价从69新元起，航程约55分钟。每周有五趟往返两地的班机，只有星期二和星期四没有。这是樟宜机场首次有飞往甲州国际机场的固定航班。

峇株安南国际机场离马六甲市区约20分钟车程。使用这个机场的航空公司不多，主要是飞往印度尼西亚少数地点的国际航班，以及槟城、沙巴和砂拉越的国内航班，机场因需求低而蒙受亏损，甚至出现零航班的窘境。机场去年8月被迫暂停作业，直到今年中才恢复运作。