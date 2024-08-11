小马可斯谴责中国空军行动“非法且鲁莽”

（马尼拉综合电）菲律宾总统小马可斯谴责中国军机在斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）空域干扰菲军机的巡逻活动，是毫无道理、非法及鲁莽之举，并敦促中国在海上和空中采取负责任的行动。

小马可斯星期天（8月11日）通过总统通讯办公室发声明说，南中国海海上局势尚未平息，“我们就已开始担心我们的领空可能出现不稳定”。

他说：“中国人民解放军空军飞机的行动是无理、非法及鲁莽的，特别是当菲律宾空军飞机正在菲律宾主权领空执行例行海上安全行动的时候。”

菲律宾和中国星期六（10日）互相指责对方扰乱两国军机在有争议的南中国海岛礁上空的巡逻行动。这是小马可斯自2022年上任以来，菲方首次指责中国军机的危险行为，而不是海军或海岸警卫队船只。

菲律宾军方当天在一份声明中说，一架菲律宾空军NC-212螺旋桨飞机星期四（8日）早上在斯卡伯勒浅滩附近空域巡逻时，两架中国军机抵近并在菲军机巡逻的路径上投放照明弹，并作出了危险的行为。

中国军方当天通过“南部战区”微信公众号发布消息称，菲军机“不顾中方反复警告，执意非法闯入中国南海黄岩岛空域，干扰中国正常演训活动”。中国解放军南部战区组织海空兵力，依法进行识别查证、跟踪监视、警告驱离，“现场操作专业规范、正当合法”。

总部位于马尼拉的智库“国际发展与安全合作”主席卡巴尔萨认为，中国此举是“武力展示”，以回应菲律宾近期与多国展开促进航行和飞越自由的联合军演。

菲律宾上星期首次和美国、澳大利亚及加拿大在菲专属经济区内展开两天的联合海空演习，紧接着又和越南举行了史上首次海警联合演习。