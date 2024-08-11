阿末扎希承认是“喜来登事件”主谋

（立卑综合讯）马来西亚联合执政党巫统主席阿末扎希承认，他在2020年得知时任首相马哈迪准备查禁巫统后，发动推翻马哈迪领导的希望联盟政府的“喜来登事件”。希盟前领袖痛批阿末扎希的做法破坏民主。

“喜来登事件”是马国政治史上备受争议且影响深远的事件之一，主要参与者，包括在事后出任首相的土著团结党主席慕尤丁都否认是发动者。直到去年8月，国民联盟主要成员伊斯兰党主席哈迪阿旺才首次承认，是他与马哈迪联手发动喜来登事件。

不过，马哈迪否认与伊党或土团党合作推翻希盟政府，并指哈迪阿旺和慕尤丁才是始作俑者。

阿末扎希是第二名承认策划喜来登事件者。阿末扎希也是马国副首相兼乡村及区域发展部长，他星期六（8月10日）在巫统金马仑区部代表大会上主动提及此事，指他是逼于无奈才这么做。

“当时（时任人民公正党实权领袖）安华向我证实要查禁巫统的事，并指相关文件已放在时任内政部长慕尤丁桌上。”

他说，巫统领导层及基层党员当时都希望他设法救巫统。“我现在必须说清楚，我就是推翻马哈迪政府的主谋，目的是避免巫统遭查禁和诬蔑。”

阿末扎希还说，他打算出版传记详述此事，但没有说明何时出版。

维权组织干净与公平选举联盟（净选盟）前主席、雪兰莪州八打灵再也前国会议员玛丽亚陈星期天（8月11日）抨击阿末扎希这种夺权方式剥夺了人民的民主权利，让国家付出巨大代价。

另有一名不愿具名的民主行动党领袖受询时说，为保护政党利益而推翻民选政府是卑鄙的行为，也是对民主进程的侮辱。

喜来登事件发生在2020年2月。当时还是土团党总主席的马哈迪领导希盟政府，但他与安华针对施政、查禁巫统及交棒等议题意见分歧。安华当时也与时任公正党署理主席阿兹敏闹翻。

同年2月23日，阿兹敏在八打灵再也的喜来登酒店与巫统、马华、伊党、土团党及砂拉越政党联盟领袖会面，隔天便率领另10名国会议员退出公正党，慕尤丁也宣布土团党退出希盟。

同一天，马哈迪辞去首相职务，直接导致希盟政府垮台，马国政局陷入动荡。各党经过约一周的合纵连横后，慕尤丁于3月1日宣誓出任马国第八任首相，组成国盟政府。