社德他案下判前泰国内阁改组传闻再起

（曼谷讯）泰国宪法法院星期三将裁决是否罢免首相社德他，尽管一般相信社德他会安然无事，但为泰党为首的执政联盟在法院下判前召开会议，引发外界揣测政府在商议对策及改组内阁。

《曼谷邮报》报道，联合政府星期一（8月12日）将开会讨论社德他的案件。不过，泰国副首相兼商务部长蓬探否认传闻，强调只是各执政党党魁与代表每月召开的例常工作协调会议，与内阁改组无关。

蓬探也是联合政府的协调员。他受询时说：“这只是一次正常的讨论。我们讨论政府的工作及面临的问题，以找出解决方案。”

当被问及如果社德他遭罢免，政府是否准备好应对计划，蓬探说：“我们不会考虑这个。这取决于法院的决定。联盟政党并不担心这起案件，也没有做任何应对准备，我们专注于各自的工作。”

社德他今年4月委任曾犯罪入狱的比七担任内阁部长，泰国宪法法院星期三（14日）将裁决这一做法是否违反宪法，若是，社德他须辞任首相。比七曾是前首相达信的律师。在40名前上议员向宪法法院递交请愿书，要求解除社德他首相职务前，他已辞职。

社德他坚称遵循内阁秘书处发出的核实候选人资格的指导方针，任命比七，并不是受到达信的指示。

政治观察员普遍认为社德他不会遭罢免。一名内阁消息人士说，比七在2008年因藐视法庭罪入狱，但这不影响他出任内阁部长，因为他是在出狱10年后才被任命的，符合选举法规定。

前上议员万猜也说，比七只是被判藐视法庭罪，如果当初他是因为贿赂罪坐牢，那就没有资格担任内阁部长。

泰国独立政治及经济学者颂哉认为，即使社德他被罢免，只要为泰党仍掌权，政府的重要政策及方针，例如备受关注的数码钱包计划也会如期落实，因为这是为泰党的旗舰计划。

颂哉也说，如果社德他下台，最可能接替他的是执政联盟第二大党泰自豪党领导人、副首相兼内政部长阿努廷。这是因为为泰党的两名潜在人选都不太适合，即前总检察长猜卡盛健康状况欠佳，达信的幼女、37岁的为泰党党魁佩通坦则太年轻。

“接替社德他的人选会是在执政联盟中广受认可的人，这个人很可能是阿努廷。如果他出任首相，预计不会腰斩数码钱包计划……他不会想一当首相，就与人冲突。”