马国回教宗教司称可在其他宗教场所宣教惹议

（吉隆坡综合讯）马来西亚一名回教宗教司说，回教徒可到其他宗教场所宣教，引起马国五大宗教咨询理事会不满，担心会造成不同宗教间的敌对氛围。

马国五大宗教咨询理事会星期天（8月11日）发文告说，登嘉楼州宗教司莫哈末沙比里日前指回教允许信徒进入其他宗教场所宣扬回教教义的说法，可能导致不同宗教信徒之间出现不和谐、仇恨和敌意。

“这也可能影响非回教徒宗教场所的圣洁，造成剑拔弩张的氛围，扰乱和平。”

文告指出，尽管联邦宪法阐明其他宗教人士不得向回教徒传教，但这不意味着回教徒能自由地向非回教徒宣教。“我们须尊重所有人的权利，并正确解读联邦宪法和马来西亚法律。”

马来报《阳光日报》日前报道，莫哈末沙比里上周批评霹雳州回教局代表参观一所印度庙时称，回教徒进入其他宗教场所是违反回教戒律的，但若是为了宣教，则是被允许的。

另一方面，伊斯兰党宗教司赞里扎哈里上星期四（8日）在吉兰丹能吉里州选区补选竞选活动上，指联合执政党民主行动党是“敌对异教徒”，引起民行党强烈不满，并于星期天向警方投报，要求警方展开调查。

彭亨州民行党文冬区国会议员雪芙拉当天与雪兰莪州万宜取国会议员谢瑞詹，以及柔佛州前巴罗区州议员谢奥马前往吉隆坡金马警区总部报案后说：“这种仇恨言论不仅危害社会及公共安全，甚至可能危害我们（民行党的回教徒）的人身安全，希望警方尽快采取行动。”

谢奥马也说，这对回教徒而言是非常严重的指控，还可能令民众及社会产生极端情绪。

伊党已要求赞里扎哈里停职三天，但强调有关言论是后者的个人意见，并非党的立场，因此伊党不必道歉。