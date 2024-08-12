马国鸡肉供过于求 鸡农削价求售

（吉隆坡综合讯）马来西亚鸡肉产量过剩造成供过于求，价格也随之下滑，造成养鸡业者被迫自行承担亏损。马国2021年开始由于鸡肉供不应求而价格高涨，当局还一度禁止鸡肉出口。

马来西亚禽畜业联合总会（FLFAM）顾问黄俊仪说，目前鸡肉产量过剩，但销量却跟不上。例如，批发商早前每次能买下100篮的鸡，如今只能买下50篮至60篮。养鸡业者因此被迫承担四成至五成的损失。

他说：“养鸡业者如今被迫以每公斤5令吉（约1.5新元）的批发价出售鸡只，因此新鲜鸡肉价格最近不会出现上涨的情况。”

饲料价格2021及2022年持续上涨后，马国养鸡业者为了降低亏损而减产，一度导致马国市场的肉鸡供应短缺。为了应付内需，马国2022年6月禁止活鸡出口。

政府当时将鸡肉与鸡蛋列为统制品，西马半岛的标准鸡肉顶价为每公斤9.40令吉（约2.80新元）。鸡蛋零售顶价分别为A级蛋0.45令吉、B级蛋0.43令吉、C级蛋0.41令吉。

去年7月1日，当局停止对养鸡业者与鸡蛋生产商发放补贴，但批准鸡肉与鸡蛋价格按市场供需自由浮动。当局同时批准肉鸡全面恢复出口。

首相安华今年6月17日宣布，政府拨出1亿令吉为每颗鸡蛋津贴10仙，让所有A、B及C级鸡蛋全面降价三仙。

不过黄俊仪说，鸡蛋生产商并未收到任何补贴。“当我们向有关方面提出补贴问题时，他们却给出各种理由推脱。”

他说，如果没有补贴，鸡蛋生产商将无法生存，并将导致没有生产商愿意增加鸡蛋产量。