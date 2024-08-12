安华否认近期改组内阁

（吉隆坡综合讯）马来西亚政坛近来盛传首相安华本月可能改组内阁，并撤换联合执政党人民公正党的一名部长。不过安华否认此事。安华最近一次是在去年12月改组内阁，距今约八个月。

安华星期一（8月12日）上午出席2024年马国商业化峰会后的记者会受询时笑言：“刚刚有人告诉我内阁将改组，但谁来帮忙改组呢？”

至于传言指可能有州务大臣将出任联邦政府部长，安华说：“这只能在全国大选后发生。”安华也是希望联盟及公正党主席。

安华2022年11月24日宣誓就任为马国第10任首相，并组建了28个部门及55名正副部长的内阁。安华去年12月12日首次改组内阁，将部门数目增至31个，正副部长人数则增至60人。

公正党消息人士告诉网媒“自由今日大马”，目前距离上次改组内阁不到一年，但内阁最近仍可能改组。其中来自公正党的一位知名部长的工作表现一直受到质疑，因此很可能直接撤职或调职。

消息人士说，一名州务大臣可能受委出任部长。据了解，此事早在去年12月内阁改组前就已经讨论过。“这名州务大臣如今晋升到中央政府的可能性更高了。在这名大臣领导的州属，已经有好几位议员知道此事。”

联合执政党民主行动党一名消息人士也说，内阁可能本月底改组，有一些副部长可能晋升为部长。“根据初步讨论，改组将在本月底完成。但我们只能拭目以待，因为在政治上，任何变故都可能发生。”

一个掌握消息的企业界人士则说，一名部长原定本月出席他公司的活动，但这名部长的团队过后以内阁即将改组为由取消相关行程。“我们原本敲定部长出席活动的日期，但部长的团队在最后一刻取消行程，理由是内阁即将改组。”

此外，雪兰莪州卫生局星期天（11日）说，安华健康状况良好并处于最佳水平，可继续肩负治理国家的责任。

安华8月10日度过77岁生日。他在脸书贴文感激所有的护理人员、专家和医务人员。他说：“感谢上苍，我的健康良好。”

雪州卫生局发文告说，安华每年到沙登苏丹依德利斯沙医院接受卫生部医疗专家团队的体检。“体检结果显示，首相安华的健康状况良好，处于最佳水平。”