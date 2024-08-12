菲将就中国军机行为提出外交抗议 呼吁缓和局势

（马尼拉路透电）菲律宾外交部长马纳洛星期一（8月12日）说，将就中国军机在南中国海上空干扰菲律宾军机事件向中国提出外交抗议。菲防长特奥多罗则呼吁北京缓和南中国海的紧张局势。

特奥多罗告诉记者，中国空军的行动是意料之中的，这是北京“持续”在南中国海宣示主权和展示存在感的举动之一。

他说：“希望中国遵守国际法，并认识到缓和局势的必要性，特别是如果他们的叙述是错误的。他们会坚持他们的说法，我们知道他们没有得到任何国际支持。他们只有蛮力、实力和威力。”

菲律宾国家安全委员会还呼吁中国“停止一切形式的挑衅和危险行为”。

菲军方说，8月8日上午，一架菲律宾空军NC-212螺旋桨飞机在斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）附近空域巡逻时，两架中国军机进行危险操作，在菲军机巡逻的路径投放照明弹。

菲律宾总统小马可斯星期天（11日）谴责中国的行为“不合理、非法且鲁莽”。

菲武装部队总司令布劳纳说，尽管中国空军上周采取了“危险和挑衅”行为，菲律宾仍将继续在南中国海进行海上巡逻。“这是我们的权利。”

中国驻马尼拉大使馆没有立即回应置评请求。中国人民解放军南部战区星期天说，菲律宾飞机不顾中方反复警告，非法侵入中国领空”。