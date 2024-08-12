泰国打击代持公司 防止外国人非法从事旅游业

（曼谷讯）随着泰国旅游业复苏，越来越多来自中国、俄罗斯及印度的外国人在泰国经营非法代持公司，并推出廉价的费旅游配套及产品。泰国业者呼吁政府采取管制措施，以保障旅游业的竞争力。

《曼谷邮报》报道，近来有许多外国人经营的旅行社、餐馆及超市以代持公司的形式营业，市场上也充斥着大量廉价商品，损害了泰国商家的利益。

根据泰国法律，旅游公司必须由泰国人持多数股权，导游的职位也只能由泰国人担任。不过，一些外国人却利用泰国人作为公司的代持人，以便获得营运准证。

泰国旅游委员会副主席素拉瓦说，由于执法松懈，旅游业容易受到非法业务及代持公司的侵害，并衍生出腐败及贿赂问题。

素拉瓦说，旅游业去年从冠病疫情恢复后，非法旅游公司和零团费旅游团也卷土重来。这些公司的幕后老板多数是中国人，但越来越多俄罗斯和印度公司也利用代持人的方式在泰国营运。

他说：“外国人非法利用泰国的资源牟利，如果政府不加强执法，许多本地合法业者很快就被迫退出行业。”

泰国旅行社协会主席西斯迪瓦查尔受访时说，一些中国旅游公司伪装成营销公司或保险公司，在网站上为会员推出廉价的旅游配套，并由非法导游带团到泰国旅游。

西斯迪瓦查尔指出，泰国早前为93个国家的公民推出60天免签证入境的便利，结果导致更多外国人到泰国非法工作及做生意。一些外国人看准旅游业的商机，非法从事旅游服务，结果给泰国旅游业留下了负面形象。

泰国旅游局总监贾图隆说，目前共有100家旅游公司涉嫌从事代持人业务，当局已对当中六成的公司进行了调查。今年3月到7月，已有38家旅游公司的准证被吊销。

接下来，泰国将调派77个省的旅游及体育局人员检查旅游公司，包括要求旅游公司提供旅游团订单供核实。

根据法律，任何人若被成为代持人，将被禁止经营旅游业务长达五年。一旦被定罪，可面临最长两年的监禁及最高10万泰铢（约3750新元）的罚款。违法的外国业主也将在移民法令及非法工作的罪名下被提控。