安华：马国仍有望实现经济增长目标

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华指出，尽管外在环境的不确定性和地缘政治问题给马国经济带来挑战，但马国仍有望实现经济增长目标。

安华星期一（8月12日）出席2024年马国商业化峰会后告诉媒体，马国正在朝着实现经济增长的方向迈进，但政府也密切关注国际地缘政治问题，并持续进行评估。

关于日本强震、中东局势，以及俄乌战争等国际课题如何影响马国经济，安华说：“我们正按计划推进国家经济增长，但我们也意识到地缘政治和外在国际因素对马来西亚经济的影响。我们将持续评估此事。”

此外，投资、贸易及工业部长东姑扎夫鲁认为，马国最近的经济指标显示，马国有能力抵御美国潜在的经济衰退。

扎夫鲁星期一出席国库控股研究机构与联合国贸易和发展主办的国家绿色贸易咨询会议后告诉媒体，尽管美国失业率上升，但美国通胀率受控等经济指标，以及第二季度5.8%增长率预测等，都是美国经济表现的良好支撑。

但他指出，即使如此，马国也必须做好应对恶劣形势的准备，包括重点发展有韧性的行业。

他说：“半导体业就具有相当的韧性，因为人工智能（AI）的使用率将继续增长，并且需要微晶片、能源与数据中心等。因此它不会受到（各种不利因素的）太大影响，反而会成为像水和电一样的必需品。”

他说：“马来西亚作为一个贸易占国内生产总值（GDP）百分比达130%的开放经济体，我们必须确保我们的经济是多元化的经济，不仅在产品和GDP方面的多元化，也是市场方面的多元化。”