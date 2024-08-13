白礁主权皇委会报告呈交马国元首

（吉隆坡综合讯）马来西亚国家元首苏丹依布拉欣已经收到白礁主权问题皇家调查委员会提呈的最终报告。委员会的听证会都是闭门进行，当局也没有公布报告内容。

依布拉欣星期一（8月12日）在官方脸书贴文说，调查白礁、中岩礁与南礁主权问题皇家调查委员会主席莫哈末劳勿斯，当天代表皇委会所有成员将最终报告呈交依布拉欣。

马国政府今年1月成立调查白礁、中岩礁与南礁主权问题皇家调查委员会，以调查马哈迪2018年5月担任首相期间，主动向国际法院撤回白礁案司法检讨申请的做法是否妥善。

主管法律及体制改革的首相署部长阿莎丽娜2月27日表明，政府成立皇委会是为了寻求解决国家主权问题的方案，并非为了向任何人追究责任。

马哈迪对皇委会的立场反复。他先表明可能不参与听证会，过后又说愿意供证。他今年6月5日入禀法庭申请司法检讨，并提出四项要求，包括撤换皇委会主席、前联邦法院首席大法官劳勿斯等三名成员、听证会由闭门改为公开、让律师陪同他出席听证会，以及听证会在审讯期间须暂停。

吉隆坡高庭法官阿玛吉星6月12日批准由律师陪同马哈迪出席听证会，但驳回马哈迪的其他三项申请。马哈迪当天按时出席皇委会的听证会。他过后召开记者会称，当时的内阁部长，包括时任副首相旺阿兹莎都没有反对向国际法院要求撤案。

白礁位于樟宜以东约46公里。国际法院2008年裁决白礁主权属于新加坡，附近的中岩礁归马国。只在低潮时显现的南礁则属于它所处的海域主权国家。此案申请复核案件的10年期限已过，因此无论皇委会最终调查结果为何，都不会改变新加坡拥有白礁主权的判决。（海峡时报档案照）

国际法院2008年5月23日将白礁主权判给新加坡，将中岩礁主权判给马国。南礁主权则判给拥有相关海域的国家。

按国际法院条例，申请复核案件的10年期限已过，因此无论皇委会最终调查结果为何，都不会改变新加坡拥有白礁主权的判决。