缅民地武遭批严厉管制辖区漠视民主

（仰光综合讯）缅甸少数民族地方武装组织正在缅北地区扩大其控制范围，并在一些情况下对当地不同民族实施严厉的管治。他们对民主的漠视给缅甸局势稳定的希望蒙上了一层阴影。

《日经亚洲》报道，主要由果敢族华人组成的缅甸民族民主同盟军（简称果敢同盟军）8月3日公布的照片显示，他们已完全占领了东北部掸邦腊戍的一个主要军区司令部。这是缅甸军方首次被赶出14个军区司令部之一。

缅甸军方领导人敏昂莱8月5日晚间在国家电视台发表讲话时说，考虑到“人民的安全”，军方最近撤出了靠近中缅边境的一些阵地。他的讲话等于承认腊戍已被民地武占领。

中国外交部发言人毛宁9日在回应记者提问时表示，中方一直高度关注缅甸和缅北局势发展演变，将继续积极劝和促谈。“我们不愿看到缅甸生战生乱，真心希望缅甸和缅北局势尽快恢复稳定，早日实现民族团结和国家的稳定。”

由于果敢同盟军对可疑政府人员举行公审和处决作为警告手段，以及强制征兵而受到国际社会的批评。腊戍的居民主要为掸族和缅族人，他们处于高度戒备状态。

一名逃往东枝市的缅族男子8月6日在接受电话采访时说：“政府公务员显然不能回去了，我们不知道接下来会发生什么。”他说有报道称，果敢袭击了腊戍的一家医院，造成许多人死亡。

8月10日，缅甸民族民主同盟军成员在掸邦腊戍骑着电单车维持治安，此前他们在这里与缅甸军方发生战斗。（法新社）

逃难罗兴亚人

遭无人机袭击丧命

在缅甸西部的若开邦，若开军因迫害罗兴亚人而受到批评。当地媒体报道，自8月以来，若开军对罗兴亚人的杀害和强制征兵增加。

若开军是试图推翻缅甸军政府的武装组织之一。它8月7日反驳称，缅甸军方也在利用当地罗兴亚回教徒武装组织，参与谋杀和抢劫。

包括儿童在内的数十名罗兴亚人8月5日逃离若开邦孟都镇，越过纳夫河进入孟加拉时遭到炮火和无人机袭击，遇难者包括孕妇和儿童。社交媒体流传的视频显示，泥泞地上堆满遇难者的遗体和袋子散落一地。

接受路透社采访的幸存者认为，有200多人被杀。一名受访的幸存者认为，有150人被杀，还有许多人受伤。

医疗慈善组织无国界医生发声明说，自10日以来，他们救治了39名从缅甸越境进入孟加拉的暴力事件受害者，他们受的是迫击炮弹伤和枪伤。伤者描述看到人们在试图寻找船只过河时遭到轰炸。

若开军和缅甸军方互相指责对方应该对此次袭击负责。罗兴亚人权利活动人士说，若开军应对此负责。他们说，若开军几个月来一直以罗兴亚人为目标，杀戮、纵火焚烧村庄，并强行招募年轻男子。

目击者拉希姆（化名）告诉英国《卫报》，无人机多次从若开军控制的一个村庄起飞，袭击平民。“我们决定离开，否则我们也会被杀。”

若开军反驳活动人士的指控。其发言人告诉路透社：“根据我们的调查，罗兴亚武装组织恐怖分子的家人准备从孟都镇进入孟加拉国，军政府因为他们未经许可离开而投下了炸弹。”

对缅甸暴力升级趋势

联合国深感担忧

联合国星期一（12日）谴责缅甸发生暴力事件，并对暴力升级趋势深感担忧。联合国秘书长古特雷斯的副发言人哈克说：“有令人震惊的报道称，在若开邦孟都镇和掸邦腊戍镇，平民在逃离战斗时被杀害。”

哈克说，缅甸平民首当其冲地承受着这场已经伤害数百万人生命的冲突的冲击。他提醒各方，根据国际人道主义法，他们有义务保护平民和平民财产。