马国五年发生541起绑架案 主要涉孟加拉和缅甸人

（吉隆坡综合讯）马来西亚警方的数据显示，2020年至今的五年里，全国共发生541起绑架及掳人案件，其中大部分干案者与受害者是孟加拉人和缅甸人。

警方数据也显示，2023年为绑架和掳人案件高发年，共有148起。其次是2020年的119起、2021年的104起，以及2022年的91起。今年截至7月，全国已有79起这类案件。

警察总长拉扎鲁丁在《马来西亚前锋报》星期二（8月13日）刊出的专访中说，大部分受害者和涉案嫌犯，都来自孟加拉国与缅甸。这是因为肉票通过中介入境后未能偿还债务，犯罪团伙因此绑架他们并向家属追债。

至于其他绑架和掳人案的干案动机，他说，这类案件的往往涉及种种因素，包括争执、家庭暴力、商业纠纷、个人债务以及复杂的感情和家庭问题，还有因为家庭矛盾而带着子女子离家的案例。

他说，上述541起案件中，为了非法禁锢而绑架的案件最多，有251起。其次是非法掳人案（246起）、绑架勒赎案（19起）、收留或诱拐未成年人（19起）、为谋杀而绑架或拐带案（六起）。

马国警方近期侦破的这类案件，括7月11日发生的中国男子来马被绑架及勒赎约540万令吉比特币案，以及7月20日发生的柔佛六岁女童廖家慧遭掳走案。