马国警方侦破近2200万令吉投资诈骗案

（吉隆坡综合讯）马来西亚警方宣布侦破一起涉案金额近2200万令吉（约653万新元）的诈骗案，并在全国逮捕10人。这是马国警方近年来侦破规模最大的诈骗案件。

武吉阿曼警察总部商业罪案调查总监南利尤索夫星期二（8月13日）召开记者会说，这个团伙以空壳公司，并冒用著名投资公司华平投资（Warburg Pincus）的名义设下投资骗局。

他说：“警方上个月30及31日在雪兰莪、吉隆坡、柔佛、霹雳、吉打、沙巴及砂拉越展开多项行动，逮捕10名嫌犯，并起获八部手机、一张银行提款卡，以及一张公司注册文件副本。”

他指出，这10名落网嫌犯是五男五女，年龄介于21至55岁。“他们有人扮演投资公司负责人，有人扮演经纪负责推广骗局。”

南利说：“他们透过脸书及WhatsApp联络受害者，也在脸书投放广告来吸引公众上钩。他们向民众推出一个回酬率11%至15%的虚假投资计划，还有‘讲师’线上指导受害者如何投资。”

南利说：“警方目前接获44起投报。调查显示，这个团伙诈骗的金额达2193万3640令吉。警方也锁定20个钱骡户头并展开调查。”

他说，警方援引刑事法典的诈骗条文调查此案，也援引2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令冻结了35个银行户头里的16万2598令吉。