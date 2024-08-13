Temu进军泰国 引发中国廉价产品涌入担忧

（曼谷综合讯）泰国正面临中国廉价和劣质商品通过线上和线下平台大量涌入的问题，政府称将采取有力措施予以应对，以保护消费者和公平竞争。

泰国首相府发言人猜·瓦差隆星期一（8月12日）说，首相社德他下令要求政府相关部门严格控制从国外进口产品的质量标准，以减少来自国外的非法和不合格产品对泰国消费者和企业的影响，无论是线下还是线上交易的商品都要严控质量。

此外，泰国政府已决定对网上购买的价值低于1500泰铢（约55新元）的进口产品征收增值税。

中国电商Temu决定进军泰国市场，引发泰国人对本土企业可能倒闭的担忧，呼吁对此采取税收措施。

针对这些担忧，副首相兼商务部长蓬探称，由于中国是泰国许多农产品的主要出口目的地，如果泰国通过对中国产品设置贸易壁垒或关税来解决问题，出口到中国的泰国产品可能会面临报复。

人民党议员沙哈沙瓦严厉批评蓬探的言论，称为泰党领导的政府根本拒绝采取行动来阻止廉价中国产品的涌入。他说，泰国已连续11年对中国出现贸易逆差，最近两年逆差高达1万2700亿泰铢（约478亿新元）。

泰国众议院商业发展委员会主席西迪朴引述8月8日众议院委员会会议上的信息称，在泰国46个工商领域中，25个领域的许多业者都严重受到中国廉价产品涌入的影响。

据泰国工业联合会的数据显示，今年上半年，泰国有约667家工厂倒闭，这表示平均每个月有111家工厂倒闭。