马国警方粉碎非法废料加工团伙

（吉隆坡综合讯）马来西亚警方发现一个团伙非法运入电子废料，再由外国技术人员提炼废料中的金属，并将这些金及铜等金属以“出口”的名义卖到国外。

电子废料的存放与提炼都对环境造成很大破坏，马国政府因此严禁这类废料入口或加工。不过，马国警察总长秘书处反洗黑钱调查组主任哈斯布拉星期二（8月13日）在记者会透露，这类团伙几个月来一直在偷偷运作。

他说，警方根据情报展开半年的监视及调查后，本月初展开了取缔行动。警方捣破七家位于雪兰莪、森美兰、柔佛及彭亨的电子废料回收厂，逮捕55名马国及外籍男女，扣押总值逾4319万令吉（约1282万新元）财物。

他说，落网的10名马国男女中，一人有拿督头衔。他们大部分为地主或中间人，负责将土地出租给不法团伙设立回收厂。

另一方面，哈斯布拉说，警方发现一个国际非法赌博网站试图利用沙巴纳闽的离岸金融服务洗钱，警方已将流入马国的2亿9960万令吉资金冻结。

他说，这个赌博网站在全球有约1万名会员，涉赌金额140亿5000令吉。警方根据银行机构提供的信息，发现一名30岁持有有双重国籍的外国男子，2023年在纳闽开设离岸户头。

他指出，遭冻结的资产包括价值2亿8100万令吉的股票，纳闽一家投资银行的1855万8000令吉存款，还有其他在马国银行的存款。国际刑警组织已向这名男子发出红色通缉令。