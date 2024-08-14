缅军方否认军政府领导人敏昂莱被拘禁传言

（仰光／日内瓦法新电）近日有谣言传出，缅甸发生新一轮政变，军政府领导人敏昂莱遭军方高级将领拘禁夺权。但缅甸军方星期三（8月14日）否认这些说法，坚称传言是“叛徒”在中国外交部长王毅访问缅甸前夕散播的“宣传”。

由缅甸民族民主同盟军（也称果敢同盟军）、德昂民族解放军和若开军组成的“三家兄弟联盟组织”在6月停火协议破裂后，又重新对军政府发起攻势，且愈战愈勇，更是在东北地区取得重大进展，占领大片区域，包括掸邦腊戍一个主要军区司令部，令敏昂莱备受批评。

缅甸社交媒体星期二（8月13日）出现了好些贴文，声称军方高级将领在首都内比都拘禁了敏昂莱，以逼迫他交出政权。

不过，军政府在星期三发表声明表示，这些说法是“宣传……目的是破坏国家和平与稳定”，并指责那些散播谣言的人是“叛徒”。声明说：“国家首长和政府正在共同履行他们的国家责任。”

中国外交部早些时候表示，王毅将于星期三访问缅甸。

中国是缅甸军政权的主要盟友和武器供应国，但分析人士表示，中国还与控制缅甸边境地区的少数民族武装组织保持联系。

自6月下旬以来，缅甸北部掸邦的少数民族叛乱组织在通往中国的重要贸易公路沿线再次对军方发动攻势，冲突不断。

联合国：缅军犯下战争罪和危害人类罪以惊人速度上升

另一方面，联合国人权理事会属下的缅甸独立调查机制（IIMM）星期二警告，缅甸军方犯下的战争罪和危害人类罪正以惊人速度上升。

根据它发布的年度报告，过去六个月内，随着缅甸国内冲突不断升级，估计有超过300万人被迫逃离家园。

它说，根据调查人员在2023年7月1日至2024年6月30日期间收集到的信息和证据，军政府在这段时期的战争罪行更加密集和血腥暴力，例如空袭没有明显被用作军事目的的学校、宗教建筑和医院，以及肢解被拘留者的身体，包括斩首和公开展示毁容和性器官残缺不齐的尸体。

调查人员认为，许多罪行都是为了惩罚平民和在平民中制造恐怖气氛。至今已有数千人被捕，许多人在拘留期间遭受酷刑或被杀害。

它说，证据还显示武装组织与政府军作战所犯下的罪行，包括对涉嫌军事线人或合作者的平民进行即席处决。