【早知】首相被撤职 泰国能稳定政局？

法院裁决造成什么冲击？

专家认为，随着社德他被撤职，一切将回到原点。泰国必须在经济放缓之际，重新组建新政府，包括数码钱包等重要经济政策将受到影响，给经济增长带来新的风险，若联盟成员党因谈判拉扯而导致权力真空，泰国面对的风险更会加剧。外国投资者可能因此却步，并导致私人消费下降。

澳大利亚和新西兰银行集团经济师Krystal Tan说：“由于政治不确定性的增加、潜在的动乱，以及经济政策延迟实施导致的下行风险，这一决定不会受到市场欢迎。我们必须观察，是否会出现长期的政治真空。”

根据官方预测，2024年泰国经济增长率为2.7%，落后于区域邻国。法院裁决出炉后，泰国股市一度下滑1.29%，但过后收复部分失地，收盘下跌0.4%。

如何挑选新首相？

各政党接下来必须根据2023年5月大选前提交的候选人名单，决定要提名的人选，并由下议院投票选出新首相。但预计名单上的候选人不会全部都参与竞争，各党之间将为换取内阁职务而讨价还价。

成为首相须获得过半议员支持，即至少247票，而11党执政联盟在下议院共占314席。下议院可能在周五（16日）开会选举新首相。

37岁的为泰党党魁、前首相达信之女佩通坦是潜在人选之一。如果当选首相，她将成为继达信和她的姑姑英叻后，第三名掌权的达信家族成员。但据悉，对党内事务仍有决定权的达信，对女儿太早坐上高位持保留态度。

为泰党的另一名可能人选是前司法部长猜甲森（Chaikasem Nitisiri），但他已高龄75岁，健康状况也不好。若佩通坦不愿成为首相，泰自豪党党魁、副首相兼内政部长阿努廷（Anutin Charnvirakul）被视为最有可能上位的折中人选。

其他潜在人选包括能源部长皮拉潘（Pirapan Salirathavibhaga），以及参与了两次政变的前副首相巴维（Prawit Wongsuwan）。

能否稳定过渡至新政府？

军方、亲王室建制派与为泰党等进步派政党之间的长期斗争，使泰国政局在过去20年中深陷动荡，政变、街头抗议、政府和政党垮台的情况屡见不鲜。但新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院泰国研究项目客座资深研究员兼项目主任丁萨（Termsak Chalermpalanupap）接受《联合早报》采访时认为，社德他政府被令下台后，泰国要稳定地过渡到新政权并不成问题。

泰国东方大学政治与法律学院副院长奥兰（Olarn Thinbangtieo）也告诉路透社：“执政联盟仍然团结一致。这可能会对信心产生一些影响，但只是短期影响。”

现为看守政府副首相的阿努廷称，执政联盟仍然强大，并表明新政府的组建应由为泰党主导。看守首相威查亚猜（Phumtham Wechayachai）星期四（15日）将召开执政联盟与看守内阁会议。