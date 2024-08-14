首相社德他遭法院罢免 泰国再陷政治动荡

泰国首相社德他因“严重违反道德标准”遭宪法法院罢免，这一判决掀起了泰国新一轮的政治动荡。

法院九司星期三（8月14日）以五票对四票，裁定社德他没有秉持诚信履行职务，并将他罢免。上任不到一年的社德他，成为泰国16年来第四位被法院罢免的泰国首相。

因社德他今年4月委任曾在2008年入狱的比七担任内阁部长，40名看守上议员入禀法院，要求罢免社德他。比七曾是前首相达信的律师，他在上议员递交请愿书前便已辞职。

综合法新社、路透社和彭博社报道，法院在判决中，指社德他“不诚实且违反道德标准”，并裁定社德他在任命比七时肯定对比七2008年被判罪一事知情。

法院的裁决为最终裁决，不得上诉。

副首相兼商务部长蓬探预料将出任代首相。首相秘书长邦明说，议会将于星期五（16日）开会选出下一任首相。

据泰国媒体报道，蓬探将于星期四（15日）召集执政联盟和看守内阁会议，推选新首相。

社德他对被指不道德感难过

现年62岁的社德他闻判后表示尊重判决，但对自己带着“被裁定不道德”的名声离任感到难过。

社德他在办公室外对媒体说：“在我担任这个职务的近一年里，我尝试带着好意，以诚实的心领导国家。”

他也说，下一届政府可能会改变现有的政策，包括备受争议的140亿美元（约184亿新元）的现金发放计划。

法院的判决再次凸显了司法体系在泰国政治风暴中扮演的角色。法院不仅罢免了首相，上周也以企图推翻君主立宪制的罪名，下令解散议会最大党前进党。前进党人已另行成立新政党人民党。

泰国去年举行大选后，民主派与保守保皇派争夺权力。被视为达信家族代理人的社德他在与亲体制盟友达成协议后出任首相，达信也因此在流亡海外15年后回到泰国。不过随着社德他被罢免，协议可能化为乌有。

泰国的政治动荡，加上政府迟迟无法振兴经济，已导致外资撤离泰国这个东南亚第二大经济体。

达信幼女或是新首相人选之一

根据法律，新首相必须来自各政党去年大选前提交的首相候选人名单。社德他所属的为泰党提交的名单上，还有党魁、即达信的37岁幼女佩通坦，以及前总检察长猜卡盛。

如果成功获推举，佩通坦会是继父亲达信和姑姑英叻之后，第三位来自达信家族的泰国首相。

来自其他党的潜在首相人选包括泰自豪党党魁、副首相兼内政部长阿努廷，泰国人团结建国党党魁、副首相兼能源部长比拉班，以及公民力量党党魁、前副首相巴维。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院泰国研究项目客座资深研究员兼项目主任丁萨（Termsak Chalermpalanupap）接受《联合早报》访问时说，蓬探已准备出任代首相，议长也会咨询朝野党督并按程序推选新首相，因此相信泰国政权可以平稳过渡。

丁萨说，为泰党的两个首相人选中，猜卡盛年事已高，佩通坦欠缺政治资历，因此目前各党人选中领跑的是阿努廷。不过他指出，议会目前有495名议员，首相人选须获248票才能当选，但泰自豪党只有71席。

“另一个可能是议会解散，提前举行大选。为泰党因为民众对达信的不信任而支持率不高，如果这么做，会是为泰党的一场豪赌。”