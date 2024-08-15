国际刑事法院传9月发逮捕令 缉拿菲肃毒战涉案者

（马尼拉讯）消息称，海牙国际刑事法院针对菲律宾前总统杜特尔特任内的“肃毒战”调查将步入尾声，可能于9月发出逮捕令，缉拿参与肃毒战的人。

菲律宾退休最高法院法官卡皮奥星期二（8月13日）接受《菲律宾每日询问者报》专栏作家海达里安访问时说，国际刑事法院（International Criminal Court，简称ICC）对杜特尔特血腥肃毒的调查已进入关键阶段。“我认为‘清算’的日子越来越近了，我听说ICC将在9月发出逮捕令。”

不过，卡皮奥没有透露消息来源。

海达里安称，他上个月访问海牙时得到的消息，也指向逮捕令会在菲律宾参议院选举候选人提交证书前发出。根据菲律宾选委会的日程，2025年参议院选举的候选人须于今年10月1日至8日间提交证书。

肃毒战受害者家属的代表律师之一康蒂，拒绝确认发出逮捕令的可能日期，并称最好不要提前发布消息，以免打草惊蛇。

此案的起诉人之一、前参议员特利拉内斯早前证实逮捕令将在今年发出。他也在7月公布一份据称是ICC检察官办公室的机密文件，指除了杜特尔特，另外五名警界高官也被列为嫌疑人。

菲律宾总检察长格瓦拉日前证实有与ICC沟通，但称当局不会协助问话，也不会阻止ICC执法。

杜特尔特在六年任期内铁腕肃毒。根据菲官方数据，杜特尔特领导的缉毒行动造成6000多人死亡。不过，人权监督机构指实际死亡人数超过2万人。

杜特尔特早前对ICC的调查提出质疑，并让菲律宾于2019年3月退出ICC的创始条约《罗马规约》。ICC去年1月宣布重启调查，并于同年7月驳回菲政府的上诉，为调查扫清道路。