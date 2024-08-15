柔王储随扈打人 警方：涉案者遭纪律处分

（吉隆坡综合讯）马来西亚警察总长拉沙鲁丁说，今年5月殴打失聪私召车司机的柔佛王储东姑依斯迈的随扈已遭纪律处分。但受害者的律师指当局应该提控涉案者，不能纪律处分了事。

东姑依斯迈也是柔佛州摄政王。他的随扈今年5月28日在吉隆坡一家五星级酒店外，殴打停车等候乘客的失聪私召车司机黄荣强，要他把车移开。黄荣强当天报案后，吉隆坡警方隔天称黄荣强已经销案。

马国失聪者倡导与福祉组织“DAWN”5月31日协助黄荣强召开记者会，揭露警方胁迫黄荣强销案和解。依斯迈6月1日表明，希望执法机构彻查此案。拉扎鲁丁6月5日说，相关调查报告已提呈总检察署。

由于案件没有进展，DAWN随后于7月19日再陪黄荣强前往总检察署请愿，并于星期三（8月14日）和捍卫自由律师团一起召开记者会，公布事发时的行车记录仪录像，控诉涉案者在案发超过两个月后仍未遭提控。

拉扎鲁丁星期三告诉《马来西亚前锋报》，警方6月进行内部调查后，已对打人的柔王储随扈施以内部纪律处分。

他说，涉案者涉蓄意伤人，因此警方也援引“刑事法典”的伤害罪名调查此案，并在7月22日将调查报告提呈总检察署。

捍卫自由律师团发言人苏仁德兰星期四（15日）发文告说，涉案者对黄荣强构成严重伤害，此案也涉及公共利益，因此当局应该提控涉案者，绝不能只是纪律处分了事。

苏仁德兰也是黄荣强的代表律师。他说：“这是刑事法典列明的刑事罪，必须按刑事司法制度的常规程序提控，不能仅当成警察内部纪律问题来处理。”