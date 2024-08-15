缅甸燃料短缺 车主排队数小时也打不到油

（仰光法新电）缅甸内战和经济衰退导致燃料再次短缺，商业中心仰光多处出现长长的车龙，出租车和嘟嘟车司机为买到汽油不惜排几个小时的队。

自2021年缅甸军方夺取政权后，缅甸元兑美元的汇率大跌，打击了进口商支付燃料运费的能力。仰光800万居民经常遭受燃料短缺的困扰，许多依靠发电机供电的企业和医院也频繁遭遇停电事故。

62岁的仰光居民登敏星期三（8月14日）受访时透露，他自前一天晚上就在仰光东部达吉达区的加油站排队等着购买汽油。他说：“他们（加油站）没有说我们是否可以加油……我不想去其他地方，所以我必须等到有汽油为止。”

在另一个加油站排队的一名嘟嘟车司机披露，他自星期三清晨6时就已经在加油站排队。他说：“他们原本在卖油，后来因为没有油就停卖了……而且每辆汽车限买5万缅元（约20.30新元）的汽油，每辆摩托车则限买3000缅元的汽油。3000缅元的汽油只够我跑两三趟，等油用完了，我又得回来这里。我没有其他工作，如果没有汽油，我该怎么办呢？”

缅甸军政府星期三发声明，将目前的燃料短缺归咎于司机比平时购买更多的汽油，并称已向有需要的地区提供额外的供应。不过其中一名德士司机直言：“我们也得囤一些汽油以备不时之需，因为我们都不知道这个国家会发生什么事。”