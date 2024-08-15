柔州部长：柔新经济特区协议展延至12月签署

（新山综合讯）马来西亚原本希望于9月底与新加坡签署柔佛—新加坡经济特区正式协议，如今料将展延至12月的新马两国领导人峰会才签署，以让两国有更多时间草拟协议。

柔佛州负责投资、商贸消费事务及人力资源事务的行政议员（州内阁部长）李廷汉星期四（8月15日）在记者会说，新马两国政府官员组建的柔新经济特区小组，本月将在新山举行为期三天的会议。

他说，双方将在会上讨论并敲定经济特区的实施细则及奖励措施，并计划在会议结束后的一至两个月内完成整个协议框架，确保双方能在今年12月签署正式协议。

消息人士告诉《海峡时报》，新马两国尚未谈妥的议题包括为有意到柔佛扩充业务的企业提供的辅助金，以及对技术熟练人员的奖掖等。

新马两国领导人今年1月11日签署柔新经济特区谅解备忘录。马国原本称，计划在今年9月签署正式协议。

马国经济部长拉菲兹上个月说：“9月签署协议，10月宣布新财政预算案。这份协议将提供两国的框架和承诺，具体奖掖内容则很大可能会纳入财案演讲中。”

不过，李廷汉星期三（14日）告诉《海峡时报》：“协议将在今年底的新马两国领导人非正式峰会签署。这也是马来西亚和新加坡的共识。”

他说：“我们想让柔新经济特区更具分量，因此在草拟协议前必须针对政策与奖励进行更多协商。”

柔佛州务大臣翁哈菲兹星期四说，柔新经济特区小组本月28日至30日将在新山开会。双方准备在这次会议敲定大多数尚未达致共识的事项，为草拟正式协议铺平道路。

新加坡贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉今年5月8日在国会答询时，并未就签署协议给出具体日期。他说：“我们正针对柔新经济特区制定协议，并会在今年较迟举行的马新领导人非正式峰会上提供最新进展。”