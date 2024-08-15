越共总书记：不要因反腐而妨碍经济社会发展

（河内讯）敦促政府继续严厉打击腐败的同时，越共中央总书记、越南国家主席苏林也提醒官员，不该因推动反腐工作落实而影响和阻碍经济社会发展。

越共中央防治腐败指导委员会星期三（8月14日）在河内召开会议，汇报委员会处理的腐败案件情况。

据报，今年首六个月，越南当局共侦查了2826起腐败犯罪、经济犯罪、职务犯罪等案件，被告人多达5975名，这较2023年同期增加841起和1487名被告人。

越南《人民报》报道，主持此次会议的苏林要求各级党委、党组织和机关本着 “不停歇、无禁区、无例外、无论是谁，查处一案、警示一片、治理一域”的精神，开展同步的强有力解决方案。

刚于本月初获推举为越共总书记的苏林强调，消极腐败是阻碍国家发展的罪魁祸首。他要求有关部门在2024年剩余时间，彻底处理资产鉴定、评估工作、提供资料、司法协助、逮捕与引渡逃跑对象、追回腐败资产等短板、困难和障碍，并加快严重复杂和舆论关注的腐败及消极现象的核查和查处工作。

但他也说，预防和打击腐败消极现象必须为经济社会发展服务，不要因推动这项工作而影响、阻碍经济社会发展。

越南如火如荼进行的反贪腐运动已让国家主席、副总理和政治局委员等一大批党高层落马。当局积极打腐也对经济产生了负面影响，官员们经常因担心违法违纪而延迟批准投资。