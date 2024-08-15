越共总书记：不要因反腐而妨碍经济社会发展

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发布 / 2024年8月15日 9:53 PM
越共中央总书记苏林指消极腐败是阻碍国家发展的罪魁祸首，要求官员加快严重复杂和舆论关注的腐败及消极现象的核查和查处工作。（法新社档案照）
越共中央总书记苏林指消极腐败是阻碍国家发展的罪魁祸首，要求官员加快严重复杂和舆论关注的腐败及消极现象的核查和查处工作。（法新社档案照）

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（河内讯）敦促政府继续严厉打击腐败的同时，越共中央总书记、越南国家主席苏林也提醒官员，不该因推动反腐工作落实而影响和阻碍经济社会发展。

越共中央防治腐败指导委员会星期三（8月14日）在河内召开会议，汇报委员会处理的腐败案件情况。

据报，今年首六个月，越南当局共侦查了2826起腐败犯罪、经济犯罪、职务犯罪等案件，被告人多达5975名，这较2023年同期增加841起和1487名被告人。

越南《人民报》报道，主持此次会议的苏林要求各级党委、党组织和机关本着 “不停歇、无禁区、无例外、无论是谁，查处一案、警示一片、治理一域”的精神，开展同步的强有力解决方案。

刚于本月初获推举为越共总书记的苏林强调，消极腐败是阻碍国家发展的罪魁祸首。他要求有关部门在2024年剩余时间，彻底处理资产鉴定、评估工作、提供资料、司法协助、逮捕与引渡逃跑对象、追回腐败资产等短板、困难和障碍，并加快严重复杂和舆论关注的腐败及消极现象的核查和查处工作。

但他也说，预防和打击腐败消极现象必须为经济社会发展服务，不要因推动这项工作而影响、阻碍经济社会发展。

越南如火如荼进行的反贪腐运动已让国家主席、副总理和政治局委员等一大批党高层落马。当局积极打腐也对经济产生了负面影响，官员们经常因担心违法违纪而延迟批准投资。

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