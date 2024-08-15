达信幼女获执政联盟推举 料成泰国最年轻首相

泰国执政联盟推选达信幼女佩通坦为新首相候选人，预料她星期五可获得下议院通过，成为泰国历来最年轻的首相，也就是达信家族登上首相大位的第四人。

泰国首相社德他星期三（8月14日）被宪法法院裁定违宪，即日解除首相职务。他所属的为泰党主导的11党执政联盟星期四（15日）召开会议后宣布，一致支持37岁的党魁佩通坦为下一任首相的候选人。

佩通坦在记者会上说：“我感谢为泰党和联盟政党提名我。我将尽我所能，带领国家走出经济危机。”

泰国国会下议院定星期五（16日）举行特别会议投选新首相。根据宪法，首相候选人须获得下议院现有493席中过半的支持方可当选。目前，为泰党主导的执政联盟共拥314席，主要政党如泰自豪党和公民力量党等都已表明支持为泰党。

根据法律，新首相须来自各党去年大选前提交的候选人名单；为泰党的名单上除了佩通坦，还有75岁的前司法部长猜甲森。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院客座研究员那邦（Napon Jatusripitak）接受《联合早报》访问时说，猜甲森年事已高，他曾下令撤换前首相府部长比七贿赂案的总检察长，也曾表明有意修改冒犯君主罪的相关宪法，可能容易惹祸上身，因此为泰党选择了佩通坦。

尤索夫伊萨东南亚研究院泰国研究项目客座资深研究员兼项目主任丁萨（Termsak Chalermpalanupap）说，执政联盟共有超过300名议员，在下议院的议席远远过半，足以让为泰党候选人当选。

此外，国会最大党前进党本月7日被法院下令解散，党领袖披塔和党魁猜他瓦等11人不得参政10年，因此反对党没有其他合格参选人。前进党解散后改组成人民党，新党魁那他蓬已经表明会继续扮演反对党的角色。

纵观以上，预料佩通坦在下议院议会中可获通过，出任首相。这一来，她将是继父亲达信、姑丈颂猜（达信另一妹妹的丈夫）和姑姑英叻之后，成为家族中的第四位首相。

佩通坦原本打理家族的酒店生意，三年前踏入政坛，去年当选为泰党党魁，也是去年选举期间问鼎首相宝座呼声最高的人选之一。

丁萨指出，如果达信的女儿当选，将引起保皇派的警惕，因为达信正面对冒犯君主罪的指控。“相信佩通坦没法帮助（达信逃过官司），但达信完成了最后的使命，让女儿成为首相。”

那邦则认为，若佩通坦当选，可能可以发挥影响力，让达信获得无罪释放。他说，泰国保皇党或许对佩通坦感到不满，但保皇党内部存在不同的派系，有些人可能不以为意，反而认为首相职位更容易受到法律攻击。

泰国那黎宣大学亚细安共同体研究中心讲师钱伯斯（Paul Chambers）也认为，即便佩通坦当选，也可能没法执政太久，因为保皇党可能会设法罢免她。

至于流亡在外的前首相、达信的妹妹英叻是否有机会回国，那邦认为，现在做推测为时过早，因为当中涉及的法律问题相当棘手。“她要回国的话，要么必须有特赦法案，要么须要泰王特赦。不过，英叻年轻，而且没听说有什么健康问题。”

特赦法案在泰国是敏感话题，英叻曾在2013年提出特赦法案，但被认为是要让当时流亡的达信回国，结果引发大规模示威，最终酿成军事政变。