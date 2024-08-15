缅中讨论边境局势 王毅：支持缅甸实现政治和解恢复民主转型

（内比都/仰光综合电）缅甸军政府领导人敏昂莱与中国外长王毅就两国共同的边界安全问题进行会谈。王毅表明，北京反对缅甸生乱生战，并称中国坚定支持缅方早日实现政治和解、恢复民主转型进程。

敏昂莱星期三（8月14日）在缅甸内比都会见到访的王毅，这是两人首次会谈。军政府随后发声明说，双方就边境地区的稳定进行了讨论，也针对“自由开放的多党选举……坦诚地讨论并交换意见。”

据中国外交部文告，王毅在会上强调，中国坚持不干涉内政原则，尊重缅甸政治传统和缅方根据本国国情选择的发展道路。

但他也指出，中国坚定支持缅甸致力于国内和平稳定、实现经济发展，坚定支持缅方在宪法框架下推进新的 “五点路线图”，早日实现政治和解、恢复民主转型进程，找到实现长治久安的道路。

王毅说：“作为友好邻邦，中方反对缅甸生乱生战，反对域外势力干涉缅内政，反对任何企图离间中缅关系、抹黑污蔑中国的言行。”

三年前推翻民选政府的缅甸军方，如今面临前所未有的压力，不但经济严重衰退，反对军方统治的武装叛乱也愈演愈烈。

军政府上个月把紧急状态再延长六个月，理由是需要更多时间进行普查，制定选举名册。已多次延后举行选举的敏昂莱也称，会于明年举行大选。

据《缅甸环球新光报》报道，中方在会谈中承诺为缅甸提供展开普查所需的技术援助，以及举行选举时的必要援助。

不过，外界对缅甸军政府策划的全国选举有所质疑。缅甸有数十个政党早前因未登记参选而被解散，包括占据主导地位、由民主派精神领袖翁山淑枝领导的全国民主联盟。许多已登记参选的政党则被视为军政府的代理人，公开支持军政府议程并谴责叛乱。

去年10月，由缅甸民族民主同盟军（也称果敢同盟军）、德昂民族解放军和若开军组成的“三家兄弟联盟组织”在中国边境附近发起“1027”行动，对军政府造成重大损失。

中国是缅甸军政权的主要盟友，但也与控制缅甸边境地区的少数民族地方武装组织保持联系。在北京的斡旋下，各方原本同意停火，但没有多久停火协议便破局，战斗今年6月重启。反军政府势力在东北地区取得重大进展，占领大片区域，包括掸邦腊戍一个主要军区司令部。

腊戍是以华人华侨居多的贸易重镇，通往中国的重要贸易公路经由此地。王毅表明，愿同缅方深化各领域合作，助缅甸改善民生，也希望缅方切实维护中国在缅人员项目安全，维护中缅边境和平稳定。

缅中双方也就铲除网络赌博与诈骗进行讨论。 王毅说，中国愿意和缅甸加大联合打击跨境犯罪力度，为双方交往合作营造安全环境。

王毅在访缅期间，还同缅甸副总统兼外长丹穗举行会谈，并会见了缅甸前国家和平与发展委员会主席丹瑞。

敏昂莱此次会见王毅，粉碎了之前他遭军方高级将领拘禁夺权的谣言。缅甸军方星期三曾出面否认，坚称这是“叛徒”在王毅访问缅甸前夕散播的谣言。